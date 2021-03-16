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Накрутка баллов в бенчмарке AnTuTu была весьма распространённой практикой несколько лет назад наряду с выдачей фото с профессиональной камеры за снимок со смартфона. Спустя время пользователи стали не так сильно обращать внимание на количество «попугаев», но даже в 2021 году находятся компании, которые горят желанием быть первыми в AnTuTu. Одна из них – Realme.

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Китайский производитель на днях анонсировал флагманский смартфон Realme GT. Он стал одним из самых дешёвых решений на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888. Стоимость стартует с 435 долларов.

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Ещё до презентации компания заявила, что новинка станет самым мощным смартфоном на Snapdragon 888. Один из вице-президентов даже опубликовал скриншот из бенчмарка с финальным результатом 770 221 балла. Для сравнения, другие модели на Snapdragon 888 набирают около 710 000 баллов. Более того, Qualcomm во время анонса Snapdragon 888 заявила, что результат однокристальной системы в AnTuTu составляет 735 439 пунктов.

Команда разработчиков бенчмарка решила самостоятельно прогнать тест на производительность. Они приобрели смартфон в топовой модификации – 12/256 ГБ (объём ОЗУ влияет на общий результат). В течение нескольких тестов им удалось добиться результата порядка 750 000 «попугаев», что довольно много учитывая показатели других смартфонов на Snapdragon 888.

Однако, разработчики AnTuTu решили копать дальше. Как оказалось, в тесте нескольких ядер Realme GT задействует «большие» ядра там, где нужно использовать «маленькие». Ещё одна уловка компании была обнаружена в тесте UX. Во время выполнения декомпрессии изображений в формате JPG смартфон пропускает львиную долю процедуры. Поскольку пользователи не видят финального результата, обнаружить обман удалось только разработчикам бенчмарка.

В итоге Realme GT получил бан в AnTuTu на три месяца. Он может быть снят, если китайская компания выпустит новую версию программного обеспечения, которая исправит «поведение» смартфона в тестах на производительность. Если в течение трёх месяцев никаких изменений не будет сделано, флагман получит перманентный бан.