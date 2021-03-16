Xiaomi Mi 11 Pro получит MIUI 12.5 и 50-Мп камеру Sony IMX766
Рынок мобильных процессоров флагманского уровня повстречался с дефицитом. В этом году под брендом Mi был представлен только один смартфон – глобальная версия Xiaomi Mi 11. Китайская компания намерена расширить новое поколение ещё несколькими моделями флагманской категории, но их анонс постоянно откладывается. В частности, премьера Xiaomi Mi 11 Pro, запланированная на март, может состояться лишь в конце весны.
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Но технические характеристики смартфона известны уже сейчас. Часть параметров версия Pro позаимствует у оригинальной модели Xiaomi Mi 11. Например, дисплей формата WQHD с частотой обновления 120 Гц и дактилоскопическим сканером, способным определять частоту сердечных сокращений с точностью на уровне носимых гаджетов.
При этом Xiaomi Mi 11 Pro будет иметь несколько важных отличий от обычного Mi 11. Главное – основная камера. На днях мы писали, что в ассортименте компании появится флагманская модель Mi 11 Ultra с тройной камерой разрешением 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп, 5-кратным оптическим зумом и 120-кратным программным приближением. Похожая система будет установлена и в Mi 11 Pro. Флагман получит главный датчик изображения Sony IMX766 в паре с 48-мегапиксельным ультраширокоугольным блоком.
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Разрешение телеобъектива не уточняется. При этом известно, что он тоже будет иметь перископную конструкцию и сможет обеспечивать 5-кратное оптическое масштабирование без потери качества. Кратность цифрового приближения составит только 50x. Но справедливости ради, уже при увеличении 30x изображение превращается в «кашу» даже во флагманских смартфонах со 108-мегапиксельным сенсором.
Xiaomi Mi 11 Pro, как и версия Ultra, получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Ёмкость аккумулятора в сравнении с Xiaomi Mi 11 вырастет на 400 мА*ч, составив рекордные для флагманских моделей компании 5000 мА*ч. В связи с тем, что смартфон будет анонсирован примерно через два месяца, в продаже он может появиться сразу с прошивкой MIUI 12.5 в отличие от текущих моделей, которые выходят с MIUI 12.
Стоимость Xiaomi Mi 11 Pro пока что не уточняется. Учитывая то, что стандартное издание в Европе оценили в 749-899 евро в зависимости от страны и модификации, вполне возможно, что продвинутая модель в топовой конфигурации будет стоить свыше 1000 евро.
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Напомним, самым дорогим смартфоном в истории китайской компании является флагман 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro. Его стоимость в модификации 8/256 ГБ составила 999 евро. В Китае самой дорогой моделью является Mi 10 Ultra, которая появилась на рынке с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти по цене 1000 долларов.
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