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Компания Xiaomi не спешит расширять семейство смартфонов Mi 11. Дебютная модель была анонсирована в конце прошлого года. Она так и остаётся единственной в новом поколении. Ранее сообщалось, что в первом квартале мы увидим ещё несколько флагманских модификаций Mi 11 наряду с двумя середняками. Возможно, задержка связана с дефицитом процессоров Qualcomm. Но в любой случае рано или поздно флагманы будут представлены. Одной из грядущих новинок будет модель Xiaomi Mi 11 Ultra.

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Ей обещают уникальную основную камеру с точки зрения набора датчиков изображения. Она получит два 48-мегапиксельных модуля. Один из них будет иметь перископную конструкцию и 5-кратный оптический зум. Кратность программного приближения составит 120x, что является рекордом ещё с августа прошлого года, когда был представлен Xiaomi Mi 10 Ultra.

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Второй 48-мегапиксельный датчик изображения будет дополнен ультраширокоугольной оптикой. Третьим компонентом станет основная камера на базе 50-мегапиксельного датчика изображения Sony IMX766. Это самый продвинутый сенсор компании Sony, но вскоре японский гигант должен представить матрицу IMX800 для смартфонов семейства Huawei P50.

Возвращаясь к теме Xiaomi Mi 11 Ultra, нужно отметить ряд сходств со стандартным изданием одиннадцатого поколения. В частности, будущая новинка тоже получит дисплей формата WQHD+ с частотой обновления 120 Гц, изогнутыми боковыми гранями, интегрированным биометрическим сенсором, а диагональ составит 6,81 дюйма.

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При этом ёмкость встроенного аккумулятора будет увеличена с 4600 мА*ч до 5000 мА*ч. Также компания повысит мощность проводной и беспроводной зарядки до 67 Вт с 55 Вт и 50 Вт соответственно. Версия Ultra нового поколения может стать первым в истории компании Xiaomi смартфонов с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Производитель не выпустил ещё ни одной модели с защитой IP68, несмотря на доступность сертификации (20 долларов). Хотя стоимость флагманов в Европе превысила 1000 долларов. Напомним, Xiaomi Mi 10 Pro в прошлом году оценили в 999 евро.

В завершение добавим, что Xiaomi Mi 11 Ultra – это тот самый смартфон на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888 с дополнительным дисплеем на тыльной панели. Он был замечен на реальных фотографиях ещё в середине прошлого месяца, но с тех пор информации о нём не было. Модель станет первым решением китайской компании с прошивкой MIUI 12.5 сразу из коробки.