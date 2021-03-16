Стали известны цены, характеристики и дата выхода Xiaomi POCO F3 и POCO X3 Pro
Китайская компания Xiaomi начнёт следующую неделю презентацией новых смартфонов под брендом POCO. Ожидается, что выпущено будет как минимум две модели: POCO F3 и POCO X3 Pro. Ранее ходили слухи ещё и о POCO F3 Pro, но пока о нём информации нет.
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Львиная доля всех смартфонов POCO представляет собой переименованные устройства Redmi. Например, флагман 2020 года POCO F2 Pro является международной копией Redmi K30 Pro, а Redmi K30 4G за пределами Китая дебютировал как POCO X2.
Xiaomi POCO F3 тоже будет копией ранее анонсированного смартфона Redmi, а именно недавней новинки Redmi K40. Модель получит дисплей Super AMOLED E4 от Samsung с поддержкой 120-герцевой частоты обновления. Дактилоскопический сенсор будет установлен сбоку.
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В смартфоне будет установлена основная камера разрешение 48 Мп + 8 Мп + 5 МП и 20-мегапиксельная фронталка. Ёмкость комплектной батареи составит 4520 мА*ч, а мощность зарядки по проводу – 33 Вт. Также отметим стереодинамики и защиту от брызг. Кремниевым сердцем выступит однокристальная система Snapdragon 870.
Вторая модель китайской компании, POCO X3 Pro, станет полноценной новинкой. Правда, дизайн будет позаимствован у смартфона 2020 года POCO X3 NFC. Главной особенность станет ещё неанонсированная мобильная платформа Snapdragon 860. Ожидается, что мобильный процессор сможет обеспечить производительность на уровне Snapdragon 855+, т.е. окажется мощнее Snapdragon 855, но в то же время будет уступать Snapdragon 865.
Ёмкость встроенного аккумулятора составит 5200 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 33 Вт. В смартфоне будет установлен панель формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Тип матрицы не уточняется. В тыльной камере будет использоваться четыре модуля во главе с 48-мегапиксельным.
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Презентация смартфонов состоится 22 марта 2021 года. Обе модели появятся на прилавках магазинов с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменным программным обеспечением MIUI 12. POCO X3 Pro в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ будет стоить 269 евро и 319 евро соответственно. Покупателям будут доступны расцветки Metal Bronze, Frost Blue и Phantom Black.
POCO F3 тоже поступит в продажу с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Официальная цена в Европе стартует с отметки 399 евро. Напомним, в Китае Redmi K40 оценили в 310 долларов в базовой модификации.
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