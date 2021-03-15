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В этом году в России линейка Galaxy A компании Samsung существенно подорожает. Сегодня мы писали, что Galaxy A52 будет стоить от 26 990 рублей, тогда как Galaxy A51 в топовой модификации стоил 24 990 рублей. Также стали известны цены Samsung Galaxy A72.

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Модель тоже представят 17 марта вместе с Galaxy A52 и двумя версиями с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. В России продажи стартуют 19 марта. Купить Samsung Galaxy A72 в модификации 6/128 ГБ можно будет за 35 990 рублей, в то время как версия с накопителем вместимостью 256 ГБ при 8 ГБ ОЗУ обойдётся в 39 990 рублей.

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Грядущая новинка заменит на рынке Samsung Galaxy A71. Сейчас она продаётся в России по цене 28 790 рублей в модификации 6/128 ГБ. За эти деньги смартфон предлагает 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED Plus с интегрированным биометрическим сенсором, процессор Snapdragon 730G, аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч, фронталку на 32 Мп и основную камеру разрешением 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп.

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Samsung Galaxy A72 сохранит ряд характеристик предшественника. Ключевых отличий можно отметить пять. Первое – процессор Snapdragon 720G вместо Snapdragon 730G. Он тоже выполнен по 8-нанометрового технологического процесса.

Второе – добавление телеобъектива с 8-мегапиксельным разрешением и оптической стабилизацией изображения. Кратность оптического зума составит 2x. Третье отличие – увеличение ёмкости аккумулятора с 4500 мА*ч до 5000 мА*ч.

Также Samsung Galaxy A72 получит защиту от воды и пыли по стандарту IP67, а частота обновления дисплея составит 90 Гц. Этим модель прошлого поколения похвастаться не может. Смартфон поступит в продажу с прошивкой One UI 3.1, построенной на базе операционной системы Android 11.