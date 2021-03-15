Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Южнокорейская компания Samsung через два дня представит смартфон среднего уровня Galaxy A52. Грядущая новинка заменит на рынке модели Galaxy A51, которая является преемницей Galaxy A50. Смартфоны прошлых поколений очень популярны в России. Не исключено, что Samsung Galaxy A52 повторит их успех.

реклама

Модель получит основную камеру в стиле Samsung Galaxy S21 Ultra. В её состав тоже войдут четыре модуля и вспышка. Главным же отличие по части дизайна станет расположение площадки. Блок с объективами не будет плавно переходить в боковой и верхний торцы.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Разрешение основной камеры в Samsung Galaxy A52 составит 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Ни оптической стабилизации, ни телеобъектива смартфон не получит. Зато будет заявлена съёмка видео в формате 4K UHD с частотой кадров 30 к/сек.

Модель будет оборудована 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и небольшим отверстием под 32-мегапиксельную камеру для селфи. Смартфон нового поколения станет одним из первых решений не флагманского уровня за два года, которое сможет похвастаться защитой от воды по стандарту IP67.

реклама

В Samsung Galaxy A52 мы увидим 8-нанометровую SoC Snapdragon 720G в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. Интегрированный флеш-модуль будет иметь вместимость 128/256 ГБ соответственно. При этом расширить хранилище можно будет картами microSD.

Ёмкость встроенного аккумулятора составит 4500 мА*ч, а мощность проводной зарядки – 25 Вт, как во флагмане Samsung Galaxy S21 Ultra. Прочие характеристики смартфона включают Wi-Fi 5, Bluetooth 5, встроенный в подэкранный биометрический сенсор, поддержку технологии NFC, разъём для наушников и Android с проприетарной надстройкой One UI 3.1.

Стоимость Samsung Galaxy A52 в России в модификации 6/128 ГБ составит 26 990 рублей. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдётся в 32 990 рублей. Старт продаж запланирован на 20 марта. Официальная презентация смартфона состоится 17 марта. Вместе с ним компания анонсирует версию с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, а также Galaxy A72 4G и Galaxy A72 5G.

реклама

В завершение отметим, что Samsung Galaxy A51 купить в магазине «Ситилинк» уже можно со скидкой. Версия 6/128 ГБ продаётся за 22 990 рублей, а вариант 6/64 ГБ обойдётся в 18 490 рублей. Вне зависимости от модификации смартфон оснащён фирменным 10-нанометровым чипсетом Exynos 9611, основной камерой разрешением 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, фронталкой на 32 Мп и аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч.