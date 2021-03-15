Nokia представит четыре смартфона на чистой версии Android 11 с NFC и поддержкой 5G
Компания Nokia после резвого входа на рынок Android-смартфонов в 2017 году успела анонсировать несколько флагманов и первую в мире модель с пентакамерой. Но в последнее время дела у неё идут не лучшим образом. В 2020 году Nokia сильно пострадала от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Компания большие надежды возлагала на смартфон Nokia 8.3 5G, который использовался в фильме о Джеймсе Бонде. Но из-за карантина премьеру картины неоднократно откладывали, и с каждым днём телефон становился все менее актуальным, поскольку на рынке появлялись модели с более современным железом.
Сейчас компания HDM Global, владеющая брендом Nokia, готовит к премьере сразу четыре смартфона на базе стоковой версии операционной системы Android 11 без дополнительных оболочек. Грядущие новинки называются Nokia X10, Nokia X20, Nokia 8.4 и Nokia G10. Все три модели будут поддерживать мобильные сети пятого поколения и технологию Near Field Communication.
Nokia 8.4 станет вторым смартфоном компании с пентакамерой. Но пока известно разрешение лишь одного модуля – 108 Мп. Также будущая новинка получит аккумулятор на 5000 мА*ч, 120-герцевый дисплей диагональю 6,5 дюйма и ещё неанонсированный мобильный процессор Snapdragon 775G, выполненный по 5-нанометровой технологии. Стоимость составит порядка 500 евро.
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Nokia X10 и Nokia X20 обзаведутся мобильным процессором Snapdragon 480 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Старшая версия будет стоить от 349 евро, а младшая – от 299 евро. Их презентация запланирована на 8 апреля нынешнего года.
Четвёртой новинкой станет бюджетный игровой смартфон Nokia G10. Ему приписывают наличие 6,4-дюймового дисплея и 48-мегапиксельной основной камеры. Модель была замечена в базе данных Евразийской экономической комиссии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.
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