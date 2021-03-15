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В течение многих лет пользователи хвалили китайскую компанию Xiaomi за то, что она выпускала актуальные версии программного обеспечения MIUI даже не старые смартфоны. Но, похоже, доброта пекинского производителя себя исчерпала. Стало известно, что Xiaomi намерена прекратить поддержку трёх моделей, анонсированных в 2019 году.

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Две из них входят в список самых продаваемых смартфонов 2019 года не только из ассортимента компании, но и среди всех Android-телефонов в мире. Речь идёт о Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Это первые смартфоны, представленные после того, как линейка Redmi стала независимым брендом.

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Стандартное издание первым среди моделей Xiaomi получило 48-мегапиксельную камеру. В её основу лёг сенсор от Samsung. Версия Pro, которая появилась на рынке спустя почти два месяца, тоже обзавелась 48-мегапиксельным датчиком изображения, но уже производства Sony.

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Ещё одно отличие между смартфонами заключается в процессоре. Если Redmi Note 7 достался 14-нанометровый Snapdragon 660, то Redmi Note 7 Pro оборудовали более современным на тот момент 11-нанометровым Snapdragon 675.

Обе модели оснащаются 13-мегапиксельным модулем для селфи, аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой Qualcomm Quick Charge 4 и 6,3-дюймовым дисплеем IPS. Биометрический сканер обосновался на задней крышке. Также отметим Wi-Fi 5, Bluetooth 5, выход под наушники, порт USB-C впервые в серии и отсутствие NFC.

Xiaomi Redmi Note 7 Pro продавался исключительно в Китае и в Индии. До России он так и не добрался в отличие от Redmi Note 7. Оба смартфона появились на рынке с предустановленной Android 9.0 Pie и проприетарной надстройкой MIUI 10. Сейчас они работают на MIUI 12 с Android 10.

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Третья модель, поддержка которой прекращается 24 апреля, называется Xiaomi Mi CC9e. Она оборудована Super AMOLED дисплеем формата HD+ с интегрированный дактилоскопом. Ёмкость АКБ составила 4030 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 18 Вт.

Также на борту есть 32-мегапиксельная фронталка, основная камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп и 11-нанометровая система-на-чипе Snapdragon 665. Глобальная версия смартфона работает на базе стоковой версии операционной системы Android 11 и называется Xiaomi Mi A3.