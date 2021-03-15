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Цена Xiaomi Mi 11 Lite 5G в Европе будет около 400 евро

Смартфон получит новый 5-нм чип Snapdragon 775G.
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Компания Xiaomi в скором времени расширит представительство семейства Mi 11. В планах производителя представит два флагмана и две модели среднего класса. Одной из будущих новинок станет Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Смартфон представят в Европе, и уже стала известна его стоимость.

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Цену модели раскрыл одни из европейских ритейлеров. В модификации с 6 ГБ оперативной и накопителем, рассчитанным на 128 ГБ данных, купить Xiaomi Mi 11 Lite 5G можно будет за 408 евро. Вероятно, рекомендованная стоимость смартфона составит 399 евро.

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Заметим, что именно столько на старте продаж стоила Lite-версия прошлого поколения. При этом Xiaomi Mi 10 Lite также был доступен в модификациях 6/64 ГБ и 8/128 ГБ по цене 349 евро и 449 евро соответственно. Модель получила 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G, дисплей OLED и основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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В Xiaomi Mi 11 Lite 5G мы увидим более свежую однокристальную систему Snapdragon 775G. Мобильный процессор будет выполнен по 5-нанометровой технологии, но премьере чипсета ещё только предстоит состояться. Также смартфону обещают аккумулятор ёмкостью 4250 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядки, AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, прошивку MIUI 12 с операционной системой Android 11 во главе и тройную основную камеру, венцом которой будет 64-мегапиксельный датчик изображения.

Появится ли Lite-версия нового поколения в России, пока что не совсем понятно. Xiaomi Mi 8 Lite и Mi 9 Lite добрались до России в 2018 и 2019 годах соответственно. А вот Xiaomi Mi 10 Lite на российском рынке нет, как и Mi 10T Lite.

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