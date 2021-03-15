Цена Xiaomi Mi 11 Lite 5G в Европе будет около 400 евро
Компания Xiaomi в скором времени расширит представительство семейства Mi 11. В планах производителя представит два флагмана и две модели среднего класса. Одной из будущих новинок станет Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Смартфон представят в Европе, и уже стала известна его стоимость.
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Цену модели раскрыл одни из европейских ритейлеров. В модификации с 6 ГБ оперативной и накопителем, рассчитанным на 128 ГБ данных, купить Xiaomi Mi 11 Lite 5G можно будет за 408 евро. Вероятно, рекомендованная стоимость смартфона составит 399 евро.
Заметим, что именно столько на старте продаж стоила Lite-версия прошлого поколения. При этом Xiaomi Mi 10 Lite также был доступен в модификациях 6/64 ГБ и 8/128 ГБ по цене 349 евро и 449 евро соответственно. Модель получила 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G, дисплей OLED и основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.
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В Xiaomi Mi 11 Lite 5G мы увидим более свежую однокристальную систему Snapdragon 775G. Мобильный процессор будет выполнен по 5-нанометровой технологии, но премьере чипсета ещё только предстоит состояться. Также смартфону обещают аккумулятор ёмкостью 4250 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядки, AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, прошивку MIUI 12 с операционной системой Android 11 во главе и тройную основную камеру, венцом которой будет 64-мегапиксельный датчик изображения.
Появится ли Lite-версия нового поколения в России, пока что не совсем понятно. Xiaomi Mi 8 Lite и Mi 9 Lite добрались до России в 2018 и 2019 годах соответственно. А вот Xiaomi Mi 10 Lite на российском рынке нет, как и Mi 10T Lite.
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