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Суд США отменил санкции против Xiaomi

Предварительный судебный запрет предотвращает «непоправимый ущерб для Xiaomi».
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Менее чем за неделю до окончания каденции Трампа американское правительство успело наложить санкции на Xiaomi, назвав пекинского производителя «коммунистической китайской военной компанией». Xiaomi попала в чёрный список, после чего незамедлительно заявила о планах оспорить решение Министерства обороны Соединённых Штатов.

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Согласно распоряжению Дональда Трампа, до конца осени текущего года все американские инвесторы должны были прекратить инвестиции в компанию Xiaomi и избавиться от активов. Но спустя два месяца Рудольф Контрерас, окружной судья США, издал предварительный судебный запрет, который предотвращает «непоправимый ущерб для Xiaomi».

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По его словам, решение американских властей было «капризным и деспотическим». В постановлении была подвергнута сомнению аргументация бывшего президента США о том, что Xiaomi может помогать китайскому правительству создавать угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов.

Заметим, что судья называет Xiaomi гражданской китайской компанией. В свою очередь Xiaomi заявила о планах по продолжению борьбы за то, чтобы по отношению к ней больше не применялось словосочетание «военная компания».

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