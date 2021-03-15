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Через две недели компания Xiaomi запустит рассылку стабильной версии программного обеспечения MIUI 12.5 для флагманских смартфонов 2020 года Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 11. Первые четыре модели оснащены процессором Snapdragon 865, а пятая работает уже на базе однокристальной системы Snapdragon 888.

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Глобальная прошивка была анонсирована месяц назад. Тогда компания заявила, что пять флагманов будут обновлены в апреле, а ещё около десяти смартфонов получат прошивку ближе к концу первого полугодия. Но затем Xiaomi существенно расширила перечень моделей, для которых будет доступна глобальная оболочка MIUI 12.5.

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Помимо упомянутых выше пяти девайсов в списке также две Lite-версии 2020 года наряду с Xiaomi Mi 10i. Из девятой серии, анонсированной в 2019 году, обновление получат флагманы Xiaomi Mi 9 и Mi 9T Pro на Snapdragon 855 и более скромные модели Mi 9 Lite, Mi 9T и Mi 9 SE.

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Глобальная прошивка MIUI 12.5 будет доступна для Xiaomi Mi Note 10, первого в Европе смартфона со 108-мегапиксельной основной камерой. Не оставят без обновления также версии Pro и Lite. Последняя дебютировала около года назад как первая модель в среднем классе, оснащённая изогнутым дисплеем.

В списке на получение стабильной глобальной версии MIUI 12.5 числятся Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижными камерами на Snapdragon 730 и Snapdragon 855 соответственно. Заметим, что список стран, где они продаются, весьма небольшой. У нас смартфоны доступны как Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro соответственно.



Всего свежая ревизия зелёного робота станет доступна более чем для двух десятков устройств бренда Redmi. В полном объёме китайская компания намерена обновить семейства Redmi Note 9 (5 моделей), Redmi 9 (8 моделей) и Redmi Note 8 (3 модели). Заметим, что география продаж обычного Redmi Note 8 с глобальной прошивкой сильно ограничена. В большинстве стран Европы, включая Россию, компания продаёт версию Redmi Note 8T. От оригинального смартфона в первую очередь она отличается чипом NFC.

А вот семейство Redmi Note 10, дебютировавшее менее двух недель назад, попало в список девайсов, ожидающих MIUI 12.5 не в полном составе. Китайская компания в рамках десятого поколения представила сразу пять моделей. Новую прошивку получат Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. Вместе с ними дебютировали Redmi Note 10S и Redmi Note 10 5G. Но их пока в списке нет.

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И в завершение добавим, что Xiaomi выпустит обновление с MIUI 12.5 для восьми смартфонов, представленных под брендом POCO. Российские пользователи смогут обновить POCO X3 NFC, POCO M3 и флагманскую модель POCO F2 Pro на базе однокристальной системы Snapdragon 865 с выдвижной фронтальной камерой. Пять других устройств – POCO X3 (без NFC), POCO X2, POCO M2, POCO M2 Pro и POCO C3 – официально в России не продаются.