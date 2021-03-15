Яндекс Маркет: процессоры AMD популярнее Intel, лидируют Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600Х
Интерес покупателей к процессорам компании Intel вновь начинает расти. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные площадки «Яндекс.Маркет». К середине прошлого года доля Intel в России опустила ниже 40%. По итогам прошлого месяца производитель занимает уже 47,6%.
реклама
В сравнении с февралём 2020 года доля «синего» гиганта увеличилась на 8,9%. Годом ранее компания из Калифорнии занимала лишь 38,7% рынка. Доля AMD на рынке России сейчас составляет 52,4%. Это самый низкий показатель в течение последних 14 месяцев.
Но самым популярным процессором у россиян всё ещё остаётся AMD Ryzen 5 3600. Доля 6-ядерного чипа составила 9,7%. В прошлом месяце он подешевел на 7%. Средняя цена – примерно 14 800 рублей. Начиная с января 2020 года он лишь трижды уступал первую строчку своему предшественнику Ryzen 5 2600 – в марте, апреле и октябре. Но в январе нынешнего года процессор поколения Pinnacle Ridge опустился на пятую строчку, а по итогам февраля и вовсе выпал из топ-5.
реклама
Поменялись местами чипы Ryzen 5 5600X и Core i5-10400F. Теперь процессор компании AMD стоимостью около 26 500 рублей в среднем занимает второе место. 6-ядерное решение от Intel опустилось на третью строчку. Средняя цена – 17 500 рублей. Доля составила Ryzen 5 5600X и Core i-10400F 7,6% и 5,9% соответственно.
Примерно на 10% упали в цене Ryzen 7 5800X и Intel Core i5-10600KF. Первый с долей 5,1% занял четвёртую позицию при средней цене 37 800 рублей. Второй с 2,7% рынка оказался далеко позади, подешевев до 17 500 рублей.
Пятёрку замыкает 4-ядерная платформа Intel Core i3-10100F. Её средняя стоимость в России, по данным «Яндекс.Маркет», составляет менее 7000 рублей, а доля – 4,2%. Также отметим 4% у Ryzen 5 2600, 3,7% у Core i7-10700K и 3,5% у Ryzen 7 3700X.
реклама
В завершение добавим, что в России растёт спрос на флагманский 16-ядерный 32-поточный настольный процессор AMD Ryzen 9 5950X. Его доля на российском рынке в прошлом месяце составила 2,7%. Чип оказался самым популярным решением с более чем восемью ядрами на борту. 10-ядерный Intel Core i9-10850K занял 2,3%, а 12-ядерный Ryzen 9 5900X отхватил себе всего лишь 1,3% аудитории.
|
Самые популярные процессоры в России по данным "Яндекс.Маркет"
|
02/2021
|
AMD
Ryzen 5 3600
|
AMD
Ryzen 5 5600X
|
Intel
Core i5-10400F
|
AMD
Ryzen 7 5800X
|
Intel
Core i3-10100F
|
01/2021
|
Intel
Core i5-10400F
|
AMD
Ryzen 5 5600X
|
Intel
Core i3-10100F
|
AMD
Ryzen 5 2600
|
12/2020
|
AMD
Ryzen 5 2600
|
AMD
Ryzen 7 2700
|
Intel
Core i3-10100F
|
11/2020
|
AMD
Ryzen 5 2600
|
Intel
Core i5-10400F
|
AMD
Ryzen 3 3100
|
10/2020
|
AMD
Ryzen 5 2600
|
AMD
Ryzen 5 3600
|
AMD
Ryzen 7 3700X
|
Intel
Core i5-10400F
|
AMD
Ryzen 7 2700
|
09/2020
|
AMD
Ryzen 5 3600
|
AMD
Ryzen 5 2600
|
AMD
Ryzen 5 3600X
|
AMD
Ryzen 7 3700X
|
AMD
Ryzen 9 3900X
|
08/2020
|
AMD
Ryzen 7 3700X
|
AMD
Ryzen 3 3300X
|
AMD
Ryzen 3 3200G
|
07/2020
|
Intel
Core i5-9400F
|
AMD
Ryzen 9 3900X
|
06/2020
|
Intel
Core i5-9400F
|
05/2020
|
Intel
Core i5-9400F
|
04/2020
|
AMD
Ryzen 5 2600
|
AMD
Ryzen 5 3600
|
Intel
Core i5-9400F
|
AMD
Ryzen 5 1600
|
Intel
Core i5-9600KF
|
03/2020
|
02/2020
|
AMD
Ryzen 5 3600
|
AMD
Ryzen 5 2600
|
AMD
Ryzen 7 3700X
|
01/2020
|
AMD
Ryzen 5 1600
|
Intel
Core i5-9400F
|
AMD
Ryzen 7 3700X
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила