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Китайская компания Honor, отделившись от Huawei, не очень жалует поклонников новыми смартфонами в 2021 году. Как и сама Huawei, собственно. Но тем не менее, об обновлении программного обеспечения производитель не забывает. На днях глобальная стабильная версия прошивки Magic UI 4.0 (аналог EMUI 11) стала доступна для трёх старых флагманов Honor, которые были анонсированы в 2018 и 2019 года.

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Речь идёт о трёх моделях на базе однокристальной системы Kirin 980. Они называются Honor 20, Honor 20 Pro и Honor View 20. Все три смартфона продавались в своё время официально в России. Флагманы поступили на рынок с предустановленной операционной системы Android 9.0 Pie и оболочкой Magic UI 2. Прошивка Magic UI 4.0 станет последней версией проприетарного ПО для них.

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Из-за американских санкций в её основе лежит Android 10. Апдейт проходит под номером v11.0.0.138. Размер составляет 1,84 ГБ. Разработчики добавили очень большой журнал изменений с красивыми описаниями функций, но реальных нововведений не очень много в сравнении с предыдущей версией прошивки. Появилась новая тема под названием «Звёздная ночь». Анимации стали заметно плавнее. Добавилась возможность снимать «сторис» в галереи.

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Больше об изменениях можно прочитать, перейдя по пути «Настройки» – «Система и обновления» – «Обновление ПО». Там же можно проверить наличие апдейта, но лучше делать это через программное обеспечение «Поддержка». Там пункт «Обновление» находится в разделе «Службы». В России пользователи тоже начали получать стабильную прошивку Magic UI 4.0, хотя официально рассылка новой версии оболочки должна начаться во второй половине марта.

Напомним, Honor 20 и 20 Pro – это два практически одинаковых смартфона. Они вышли весной 2019 года. Оба оборудованы 6,26” IPS матрицей формата Full HD+, 32-мегапиксельной фронталкой и боковым сканером отпечатков пальцев. В стандартном издании установлены камера разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп без оптической стабилизации и АБК на 3750 мА*ч. Версия Pro вместо сенсора глубины получила 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом. Появился оптостаб, а ёмкость аккумулятора выросла до 4000 мА*ч.

Honor View 40 – первый в мире смартфон с сенсором ToF. Помимо него в основной камере есть модуль на 48 Мп. Флагман 2018 года оснащён 6,4” IPS матрицей FHD+, 25-мегапиксельной фронталкой, а сканер отпечатков пальцев обосновался сзади. Ёмкость аккумулятора составила 4000 мА*ч.