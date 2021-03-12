OPPO привезла в Россию уникальный смартфон с раздвижным дисплеем
Сгибаемым смартфоном сейчас уже никого не удивишь. Такие решения постепенно начинают занимать своё место, создавая полноценную нишу на рынке. Компания OPPO в прошлом году представила первую в мире модель с растягивающимся дисплеем. Она называется OPPO X 2021.
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Китайский производитель привёз смартфон в Россию, но продавать его он не будет. OPPO X 2021 так и останется концептуальным решением, которое не поступит на рынок. Но, возможно, технология растягивающейся панели будет использоваться в других телефонах.
В последнее время компании из Поднебесной зачастили с устройствами, жизнь которых завершается на стадии прототипа. Например, Xiaomi показала в 2019 году Mi MIX Alpha с опоясывающим экраном. Его тоже повозили по миру и не стали продавать. Хотя смартфон даже ценником обзавёлся – 2800 долларов. Meizu и vivo презентовали смартфоны без клавиш и разъёмов, но дальше прототипов они не пошли.
Что касается героя заметки, в нём используется технология, которую мы видели в телевизоре LG Signature OLED R. Гибкая панель на органических светодиодах наматывается на ось диаметром 6,8 мм, но в отличие от телевизора она перемещается к тыльной стенке, а не сворачивается рулоном. Экран приводится в движение с помощью двух моторчиков.
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По словам производителя, для разработки механизма складывания был оформлено 12 патентов. Всего на создание OPPO X 2021 понадобилось 122 патента. Также компания отмечает раздвижную подложку с зубцами, отвечающую за подвижность экрана. В смартфоне применяется прочная сталь. Её минимальная толщина составляет 0,1 мм.
Панель на органических светодиодах защищена не пластиком, как в сгибаемых смартфонах, а стеклом. Диагональ дисплея составляет 6,7 дюйма в обычном состоянии. Максимальный размер по диагонали – 7,4 дюйма. При этом OPPO X 2021 можно использовать в разных режимах между крайними значениями диагонали.
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