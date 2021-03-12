Приложение Gcam теперь совместимо со смартфонами Samsung на процессорах Exynos
С анонсом смартфонов серии Pixel компания Google представила новое программное обеспечение камеры, в народе известное как Google Camera или просто Gcam. Впервые энтузиастам удалось портировать его на флагманскую модель 2016 года Xiaomi Mi 5, после чего умельцы начали выпускать новые версии приложения для разных смартфонов.
реклама
Производители умных телефонов пытаются бороться с этим, но получается у них это с переменным успехом. Долгое время Samsung удавалось не допускать установку Google Camera на свои смартфоны. Однако, и это ограничение удалось обойти.
Разработчик BGS выпустил сборку Gcam под номером v8.1.101, в которой появилась поддержка однокристальных системы Samsung Exynos. На базе этой мобильной платформы работают в подавляющем большинстве смартфоны южнокорейской компании. Редкие чипсеты Exynos используются в моделях других производителей. Например, в vivo X60 и vivo X60 Pro, которые позиционируются как доступные камерофоны. Оба смартфона оборудованы 5-нанометровой системой-на-чипе Exynos 1080.
Версия Google Camera от 10 марта 2021 года помимо поддержки однокристальных процессоров Exynos принесла ещё несколько изменений. Разработчик удалил модули глубины, на которые нельзя делать фото и снимать видео. Появился выбор галереи по умолчанию. Также исправлены проблемы дополнительных модулей в девайсах Sony, изменён дизайн и устранены мелкие баги. Скачать Gcam v8.1.101 можно тут.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила