Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пользователи положительно отреагировали на первые ноутбуки компании Apple на базе фирменной 5-нанометровой однокристальной системы M1, который были анонсированы в конце осени прошлого года. Но со временем исследователи начали обнаруживать уязвимости в процессоре.

реклама

Например, в минувшем месяце появилась информация о вредоносном программном обеспечении Silver Sparrow, которое может автоматически удаляться, не оставляя после себя следов. Им было заражено несколько десятков тысяч устройств.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как стало известно на днях, специалистами были выявлена первая атака по побочному каналу браузера без JavaScript. Причём отключение или блокировка скрипта не решает проблему. Уязвимыми для атаки являются не только платформы Apple M1.

Исследователи безопасности заявляют, что под ударом также оказались процессоры Exynos, Ryzen и Core производства Samsung, AMD и Intel соответственно. При этом больше других наряду с Apple M1 страдают однокристальные системы южнокорейской компании.

реклама

По имеющимся данным, уязвимость даёт злоумышленникам возможность следить за действиями пользователей, совершаемыми в веб-обозревателе. При этом отмечается, что она способна обходить технологии конфиденциальности вроде TOR и VPN.