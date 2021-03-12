Исследователи обнаружили новую уязвимость в процессорах Apple, Samsung, AMD и Intel
Пользователи положительно отреагировали на первые ноутбуки компании Apple на базе фирменной 5-нанометровой однокристальной системы M1, который были анонсированы в конце осени прошлого года. Но со временем исследователи начали обнаруживать уязвимости в процессоре.
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Например, в минувшем месяце появилась информация о вредоносном программном обеспечении Silver Sparrow, которое может автоматически удаляться, не оставляя после себя следов. Им было заражено несколько десятков тысяч устройств.
Как стало известно на днях, специалистами были выявлена первая атака по побочному каналу браузера без JavaScript. Причём отключение или блокировка скрипта не решает проблему. Уязвимыми для атаки являются не только платформы Apple M1.
Исследователи безопасности заявляют, что под ударом также оказались процессоры Exynos, Ryzen и Core производства Samsung, AMD и Intel соответственно. При этом больше других наряду с Apple M1 страдают однокристальные системы южнокорейской компании.
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По имеющимся данным, уязвимость даёт злоумышленникам возможность следить за действиями пользователей, совершаемыми в веб-обозревателе. При этом отмечается, что она способна обходить технологии конфиденциальности вроде TOR и VPN.
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