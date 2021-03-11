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Настольный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает дешеветь во всём мире, включая Россию. Издание HotHardware сообщает, что цена популярной модели текущего поколения (Vermeer) уже опустилась до рекомендованного производителем уровня.

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На презентации Ryzen 5 5600X компания AMD заявила, что стоимость чипа составит 299 долларов. Несмотря на это, проблемы с поставками привели к тому, что цена процессора поднялась на 50-100 долларов. Но сейчас в крупных магазинах, Walmart, Newegg и Amazon, стоимость 6-ядерной платформы вновь вернулась к отметке 299 долларов. Правда, всю доступную партию уже разобрали, а новые поставки ожидаются только в конце текущего месяца.

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Российская цена тоже пошла на спад. Ryzen 5 5600X добрался до России в ноябре прошлого года. Средняя стоимость по стране составила около 33 000 рублей. Уже к концу года она поднялась почти на 2000 рублей, после чего начала стремительно падать. Так, в январе стоимость составила чуть более 33 000 рублей, а уже через месяц снизилась ещё на 2000 рублей. По данным «Яндекс.Маркет», в марте средняя цена AMD Ryzen 5 5600X в России находится на уровне 26 840 рублей.

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Купить 6-ядерный 12-поточный процессор можно в магазинах «Ситилинк» и «Регард». В первом случае стоимость коробочного и OEM-вариантов составила 29 590 рублей и 29 190 рублей соответственно. В «Регард» настольный чип стоит чуть дешевле. OEM-версия обойдётся в 26 900 рублей, а коробочный вариант стоит 28 920 рублей.

Напомним, Ryzen 5 5600X – 7-нанометровый процессор с поддержкой многопоточности. Он работает на частоте 3,7-4,6 ГГц. Требования по теплоотводу составляют 65 Вт, а максимальная рабочая температура – 95 градусов.