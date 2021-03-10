Стала известна дата выхода Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72
Южнокорейская компания Samsung уже на следующей неделе презентует смартфоны Galaxy A52, Galaxy A72 и их модификации с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. 4G-версии моделей точно будут представлены в России. А вот о российской премьере 5G-вариантов пока что информации нет.
реклама
Между смартфонами будет много общего. Все четыре модели получат 32-мегапиксельную селфи-камеру с поддержкой 4K ULTRA HD, модуль NFC, навигационный приёмник GPS, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 5, защиту от воды по стандарту IP67, пластиковый корпус и аудиоразъём для наушников. Также каждый смартфон будет поддерживать 25-ваттную проводную зарядку, объём оперативной памяти составит 6-8 ГБ, а встроенной – 128-256 ГБ соответственно.
Samsung Galaxy A52 4G и Galaxy A52 5G будут оборудованы Quad-камерой с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Стандартная модель получит 8-нанометровый чипсет Qualcomm SD720G с графикой Adreno 618, тогда как версия с поддержкой сетей 5G будет оснащена 8-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 750G с видеочипом Adreno 619.
реклама
В каждом смартфоне будет установлен дисплей Super AMOLED формата Full HD+ с интегрированным оптическим дактилоскопом и повышенной частотой обновления. При этом у Galaxy A52 4G частота обновления изображения составит 90 Гц, а у Galaxy A52 5G – 120 Гц. За автономность в обоих случаях будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч.
Samsung Galaxy A72 4G и Galaxy A72 5G будут оборудованы теми же мобильными процессорами. Ёмкость аккумулятора будет увеличена до 5000 мА*ч, а диагональ экрана – до 6,7 дюйма. Разделение по частоте обновления изображения сохранится.
Ещё одним отличием старших версий станет наличие полноценного телеобъектива с 2-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения. Разрешение составит 8 Мп. Он заменит 2-мегапиксельный модуль для размытия фона. При этом разрешение ультраширокоугольной камеры будет увеличено с 8 Мп до 12 Мп, а сенсора для макросъёмки снижено с 5 Мп до 2 Мп.
реклама
Все грядущие новинки поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной оболочкой One UI 3.0. Стоимость в зависимости от модели и модификации памяти составит от 350 евро до 600 евро. Презентация Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72 состоится 17 марта 2021 году. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн. Трансляция на YouTube начнётся в 18:00 МСК.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила