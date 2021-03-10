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Xiaomi выпустила смартфон на Snapdragon 870 и Android 11 с NFC и 108-Мп камерой по цене 500 долларов

Он оказался на 110-140 долларов дешевле, чем Xiaomi Mi 10.
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Компания Xiaomi обновила смартфон 2020 года Mi 10, который оснащался процессором Snapdragon 865. Новинка называется Xiaomi Mi 10S. Она получила новую однокристальную систему и более свежий дизайн основной камеры на тыльной панели.

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Флагман оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 870, который работает на частоте до 3,2 ГГц и имеет графику Adreno 650. Однокристальная система дополняется 8-12 ГБ оперативной памяти, в то время как объём встроенного хранилища составляет 128-256 ГБ.

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Ёмкость комплектного аккумулятора не изменилась в сравнении с Xiaomi Mi 10 и составила 4780 мА*ч. Также осталась 30-ваттная беспроводная зарядка. Мощность зарядки по проводу у Xiaomi Mi 10S немного выросла – с 30 Вт до 33 Вт. Компания заявляет о наличии системы жидкостного охлаждения для отвода тепла от ключевых компонентов.

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Основная камера исполнена в стиле Xiaomi Mi 10 Ultra, хотя технически она такая же, как в оригинальном Mi 10. Пользователям предложен главный модуль на 108 Мп с сенсором Somu IMX582 и объективом с апертурой f/1,69. Компанию ему составляет 13-мегапиксельный блок с ультраширокоугольной оптикой (123 градуса). Также в составе камеры есть два сенсора на 2 Мп для макросъёмки и размытия фона.

Xiaomi Mi 10S сохранил поддержку записи 4K-видео при 60 к/сек и 8K при 30 к/сек. Фронтальная камера построена на базе 20-мегапиксельного датчика изображения. Помимо технологии Face Unlock она может похвастаться замедленной съёмкой на скорости 120 к/сек.

Новинка оборудована дисплеем диагональю 6,67 дюйма с разрешением FHD+ и поддержкой частоты обновления 90 Гц. Матрица Super AMOLED имеет изогнутые грани, встроенный биометрический сенсор, коэффициент контрастности 5 000 000:1 и пиковую яркость 1120 нит. Также китайский производитель заявляет о поддержке HDR10+.

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Компания отдельно отмечает наличие в Xiaomi Mi 10S стереофонических динамиков, откалиброванных Harman Kardon. DxOMark назвал новинку лучшим смартфоном по части качества звука. Из прочего отметим NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 10-ваттную реверсивную подзарядку и операционную систему Android 11 с прошивкой MIUI 12. Габариты корпуса составили 162,6 X 74,8 x 8,96 мм. Весит модель 208 граммов. Спереди и сзади установлено стекло. Защита от воды отсутствует.

Старт продаж обновлённого флагмана намечен на 12 марта 2021 года. Стоимость Xiaomi Mi 10S в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составила 500 долларов. Вариант 8/256 ГБ компания оценила в 540 долларов. Цена версии с 12 ГБ ОЗУ составила 580 долларов. В сравнении с оригинальным Xiaomi Mi 10 новинка оказалась на 110-140 долларов дешевле.

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