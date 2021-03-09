Motorola представила бюджетный смартфон на Android 11 с NFC и аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч
Американский бренд Motorola представила новый бюджетный смартфон на базе операционной системы Android 11, который отличается ёмким аккумулятором. Очередной долгожитель компании, принадлежащей Lenovo Group, называется Moto G10 Power.
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Новинка является чуть улучшенной версией модели Moto G10, которая дебютировала в первой половине прошлого месяца. Главное новшество касается подсистемы питания. Ёмкость встроенного аккумулятора выросла на 20% и составила 6000 мА*ч вместо 5000 мА*ч. Мощность зарядки повысили в два раза – с 10 Вт до 20 Вт.
Moto G10 Power оснащается скромным мобильным процессором Snapdragon 460. Платформа выполнена по нормам 11-нанометровой технологии. Однокристальная система Qualcomm работает на частоте 1,6-1,8 ГГц в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Графикой занимается ускоритель Adreno 610. Для хранения личных данных пользователю доступно хранилище вместимостью 64 ГБ. Накопитель поддерживает расширение картами microSD, но слот – гибридный.
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Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Вместе с ультраширокоугольным блоком она получила фазовую автофокусировку и способность снимать видео в формате Full HD с кадровой частотой 60 к/сек. Фронтальный модуль построен на базе 8-мегапиксельного сенсора.
Модель заключена в корпус из пластика с защитой от брызг по стандарту IP52. Габариты поставили 165,2 x 75,7 x 9,9 мм при массе 220 граммов. На лицевой панели Moto G10 Power установлен дисплей HD+, основанный на 6,5-дюймовой матрицей IPS LCD. Плотность точек составляет 270 пикселей на дюйм.
Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной панели и интегрирован в логотип Moto. В арсенале смартфона есть USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 и выход под наушники. Отдельно стоит отметить поддержку технологии Near Field Communication.
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Moto G10 Power поступит в продажу 16 марта 2021 года. Покупателям новинка будет доступна в двух цветовых решениях: Breeze Blue и Aurora Gray. Стоимость смартфона составила 135 долларов.
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