Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Американский бренд Motorola представила новый бюджетный смартфон на базе операционной системы Android 11, который отличается ёмким аккумулятором. Очередной долгожитель компании, принадлежащей Lenovo Group, называется Moto G10 Power.

реклама

Новинка является чуть улучшенной версией модели Moto G10, которая дебютировала в первой половине прошлого месяца. Главное новшество касается подсистемы питания. Ёмкость встроенного аккумулятора выросла на 20% и составила 6000 мА*ч вместо 5000 мА*ч. Мощность зарядки повысили в два раза – с 10 Вт до 20 Вт.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Moto G10 Power оснащается скромным мобильным процессором Snapdragon 460. Платформа выполнена по нормам 11-нанометровой технологии. Однокристальная система Qualcomm работает на частоте 1,6-1,8 ГГц в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Графикой занимается ускоритель Adreno 610. Для хранения личных данных пользователю доступно хранилище вместимостью 64 ГБ. Накопитель поддерживает расширение картами microSD, но слот – гибридный.

реклама

Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Вместе с ультраширокоугольным блоком она получила фазовую автофокусировку и способность снимать видео в формате Full HD с кадровой частотой 60 к/сек. Фронтальный модуль построен на базе 8-мегапиксельного сенсора.

Модель заключена в корпус из пластика с защитой от брызг по стандарту IP52. Габариты поставили 165,2 x 75,7 x 9,9 мм при массе 220 граммов. На лицевой панели Moto G10 Power установлен дисплей HD+, основанный на 6,5-дюймовой матрицей IPS LCD. Плотность точек составляет 270 пикселей на дюйм.

Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной панели и интегрирован в логотип Moto. В арсенале смартфона есть USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 и выход под наушники. Отдельно стоит отметить поддержку технологии Near Field Communication.

реклама

Moto G10 Power поступит в продажу 16 марта 2021 года. Покупателям новинка будет доступна в двух цветовых решениях: Breeze Blue и Aurora Gray. Стоимость смартфона составила 135 долларов.