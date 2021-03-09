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Компания Samsung в прошлом году представила свой первый смартфон со 108-мегапиксельной основной камерой. Он называется Samsung Galaxy S20 Ultra. Модель всё ещё остаётся в продаже в России, несмотря на январский анонс флагманов нового поколения. Но сейчас её цена снижена более чем на 20%.

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В магазине «Ситилинк» до недавнего времени стоимость модификации с 12 ГБ оперативной памяти и интегрированным флеш-модулям составляла 94 990 рублей. Сейчас купить Samsung Galaxy S20 Ultra можно за 74 990 рублей (-21%). В сравнении со стартом продаж цена уже упала на 35 000 рублей (-31%).

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Многие параметры модели прошлого поколения сохранились даже в Galaxy S21 Ultra. Например, 40-мегапиксельный фронтальный модуль, 12-мегапиксельный блок с ультраширокоугольной оптикой и главная камера на 108 Мп. Также оба смартфона имеют стереодинамики, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, интегрированный в дисплей ультразвуковой биометрический датчик и набор всех ключевых интерфейсов, включая NFC. Нет лишь разъёма для наушников.

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Samsung Galaxy S20 Ultra оснащается одним перископным телеобъективом. Его разрешение составляет 48 Мп, а кратность оптического зума – 4x. Также герой заметки обладает времяпролётной камерой ToF 3D на 0,3 Мп. Снимать видео можно в 8K UHD, но только со скоростью 24 FPS. А вот 60 FPS уже доступны при 4K ULTRA HD.

Кремниевым сердцем смартфона 2020 года выпуска выступает фирменный мобильный процессор компании Samsung. Однокристальная система называется Exynos 990. Платформа имеет максимальную частоту 2,73 ГГц и выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Графикой занимается ускоритель Mali-G77 MP11.

В Samsung Galaxy S20 Ultra применяется панель Dynamic AMOLED с разрешением 1440 x 3200 пикселей, что соответствует стандарту WQHD+. В отличие от флагмана нового поколения повысить частоту обновления до 120 Гц без снижения разрешения до Full HD+ нельзя.

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Экран имеет скруглённые боковые края. Размер составляет 6,9 дюйма по диагонали. И спереди, и сзади установлено стекло Gorilla Glass 6. Версия Ultra в отличие от других флагманов семейства прошлого поколения отличается дизайном площадки основной камеры. Правда, всю картину портит надпись 100x Zoom.

Подсистема питания в Samsung Galaxy S20 Ultra представлена встроенным аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Что интересно, смартфон 2020 года получил поддержку 45-ваттной проводной зарядки, тогда как у недавней новинки мощность урезали почти вдвое (до 25 Вт). Также отметим 15-ваттную подзарядку беспроводным путём по стандарту Qi. Программной основой служит Android 10 с One UI 2.1 из коробки, но уже в России доступно обновление с Android 11 и One UI 3.1.