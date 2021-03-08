В – значит Blockchain. Новые RX 5700 XTB, RX 5700 B и RX5500 XTB будут предназначены для майнинга
Недавно появились слухи о том, что американская компания AMD представит графические ускорители Radeon для любителей добывать криптовалюты. Ресурс ITHome сообщает, что в ассортименте «красного» калифорнийского гиганта в ближайшее время может появиться как минимум три новых графических ускорителя.
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Модели называются Radeon RX 5700 XTB, Radeon RX 5700 B и Radeon RX5500 XTB. Индекс B означает Blockchain. Возможные новинки останутся без памяти типа HBM2 и не будут построены на базе новой архитектуры RDNA2. При этом о технических характеристиках видеокарт в настоящее время информации практически нет никакой.
Известно лишь то, что Radeon RX 5700 XTB получит графический чип с 2560 потоковыми процессорами и 40 вычислительными блоками. Это мы уже видели в видеокарте Radeon RX 5700 XT, которую сейчас довольно сложно найти в России.
В завершение добавим, что графический ускоритель Radeon RX 5700 имеет 36 вычислительных блоков и 2304 потоковых процессора. В то же время у Radeon RX 5500 XT число блоков уменьшили до 22, а потоковых процессором предусмотрено лишь 1408. Эти видеокарты в России тоже сложно найти. На момент написания материала, ни в «Ситилинк», ни в «Регард» их нет.
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