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В середине января нынешнего года компания Honor представила свой первый и пока единственный смартфон после отделения от Huawei. Новинка получила название Honor V40, а цена в Китае в зависимости от модификации составила 555-620 долларов. На выходных стало известно, что производитель вскоре анонсирует ещё одну модель 40-й серии. Она будет называться Honor V40 Luxury Edition.

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Несмотря на приставку Luxury, грядущая новинка окажется Lite-версией январской модели. Пока что о параметрах смартфона почти нет информации. Известно, что он получит однокристальную систему серии Dimensity 800 от компании MediaTek, тогда как у Honor V40 установлен более производительный мобильный процессор Dimensity 1000+.

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Версия Luxury Edition появится сразу на глобальном рынке вместе с международной версией Honor V40. Оба смартфона получат поддержку технологии Near Field Communication, программное обеспечение Google Mobile Services и фирменную прошивку Magic UI 4.1 на базе операционной системы Android 11. О цене пока что информации нет.

Напомним, оригинальный Honor V40, который в Европе будет продаваться как Honor View 40, оборудован тройной основной камерой с разрешением 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп и фронталкой на 16 Мп. Спереди установлен дисплей AMOLED с изогнутыми гранями и встроенным сканером отпечатков пальцев. Матрица обладает разрешением 1236 x 2676 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соответствует стандарту HDR10. Диагональ составила 6,72 дюйма.

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Январская модель оборудована 8 ГБ оперативной памяти, а встроенный флеш-модуль может быть рассчитан на 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от модификации. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА*ч с поддержкой 66-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. В первом случае за 35 минут АКБ заряжается полностью, а во втором – до 50%.

Honor V40 сейчас работает на базе прошивки Magic UI 4.0 с операционной системой Android 10. Скоро китайские пользователи получат возможность отказать от программного обеспечения Magic UI и Android, перейдя на фирменную ОС Harmony OS 2.0. Из прочих параметров отметим ИК-порт, стереодинамики, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц и Bluetooth 5.1.