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MIUI 12 на Android 11 снижает производительность популярных смартфонов Xiaomi

Пострадали Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro.
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Вчера, 4 марта, компания Xiaomi представила несколько смартфонов семейства Redmi Note 10. В России они пока ещё не продаются, но на презентации сказали, что официальный анонс в Российской Федерации состоится позже. Xiaomi Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 11, а тем временем одиннадцатая ревизия ОС от Google приходит на модели прошлого поколения и выводит их из строя.

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Android 11 на Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S рассылается вместе с программным обеспечением MIUI 12. Владельцы указанных выше смартфонов начали сообщать о заметном падении производительности после установки обновления. В частности, снижается скорость переключения между открытыми приложениями и появляются фризы во время прокрутки страниц браузере и в меню настроек.

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Но это не единственная проблема. С переходом на операционную систему Android 11 наряду с общим снижением производительности устройств отмечаются некорректное отображение входящих уведомлений, торможения при использовании «живых» обоев и сбои в работе системы жестового управления. Пользователи отмечают, что всё это устраняет при откате на предыдущую версию программного обеспечения. Последняя рабочая версия MIUI 12 проходит под номерами v12.0.3.0, v12.0.5.0 и v12.0.7.0 в зависимости от региона и модели устройства.

Напомним, все три смартфона продаются в России официально уже почти год. Каждый из них оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 5020 мА*ч и жидкокристаллическим дисплеем формата Full HD+. В этом году они начнут получать прошивку MIUI 12.5.

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Флагманом девятого поколения является Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Он доступен в модификации 6/128 ГБ по цене 23 990 рублей. За эти деньги модель предлагает мобильную платформу Snapdragon 720G, NFC, 64-мегапиксельную основную камеру, ультраширокоугольный блок на 8 Мп и фронтальный модуль с разрешением 8 Мп.

Xiaomi Redmi Note 9S – более скромная модель с похожей начинкой. Вместо 64-мегапиксельной камеры она получила модуль на 48 Мп. Также смартфон лишился поддержки технологии Near Field Communication. Стоимость модификации 4/64 ГБ сейчас составляет 15 990 рублей.

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Наконец, Xiaomi Redmi Note 9 – стандартное издание серии. Модель оснащается 12-нанометровым процессором Helio G85 от MediaTek. Основная камера тоже получила сенсор на 48 Мп. Зато есть чип NFC. Смартфон доступен покупателям с небольшой скидкой в магазине «Ситилинк» в сравнении со стартом продаж. Цена конфигураций 4/128 ГБ и 3/64 ГБ на момент написания материала составляет 16 990 рублей и 14 990 рублей соответственно.

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Slonoboj
19:58
Пусть попробуют не поверх обновлять, а с форматом системы. Обычно это помогает при таком глобальном обновлении. Не в первый раз такое.
MIUI 12 на Android 11 снижает производительность популярных смартфонов Xiaomi
VoidPtr
19:57
А вот на на 8 про с 10 ведром просадок производительности не наблюдаю, хотя вчера обновился
MIUI 12 на Android 11 снижает производительность популярных смартфонов Xiaomi
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