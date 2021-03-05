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29 смартфонов Huawei и Honor первыми получат прошивку EMUI 11.1

Это будет последняя прошивка EMUI.
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Китайская компания Huawei в конце этого или начале следующего месяца представит флагманские смартфоны семейства Huawei P50. Вместе с ними дебютирует новая версия проприетарного программного обеспечения EMUI 11.1, как годом ранее в Huawei P40 появилась оболочка EMUI 10.1. Всего производитель намерен обновить несколько десятков устройств до новой версии прошивки. Первыми апдейт получит 29 моделей. Им придёт обновление уже в апреле.

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EMUI 11.1 станет последней версией фирменной оболочки. Построена она будет на базе операционной системы Android 10, как EMUI 11, EMUI 10 и EMUI 10.1. Компания больше не будет развивать собственную прошивку и сосредоточится на разработке программного обеспечения Harmony OS 2.0. Полноценную операционную систему для смартфонов представят на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference 2021, которая состоится во второй половине нынешнего года. Стабильная версия выйдет осенью.

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А теперь вернёмся к EMUI 11.1. Она станет скорее не улучшенной версией оболочки EMUI 11, а Lite-вариантом операционной системы Harmony OS 2.0. По данным инсайдеров, в EMUI 11.1 появится часть функциональных возможностей Harmony OS 2.0. Правда, не стоит забывать, что сама ОС будет иметь много сходств с Android. Более того, поддержка всех приложений для ОС Android сохранится.

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EMUI 11.1 в апреле получат все флагманские смартфоны 2019 и 2020 годов на базе 7-нанометровых мобильных процессоров Kirin 990, Kirin 990 5G, Kirin 990E 5G и Kirin 980, а также 5-нанометровых однокристальных систем Kirin 9000 и Kirin 9000E.

Опробовать экспериментальную прошивку смогут владельцы моделей Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Первая оборудована чипом Kirin 9000E, тогда как во всех остальных под капотом установлена платформа Kirin 9000.

Семейство предыдущего поколения также получит EMUI 11.1. В него входят модели Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на Kirin 990, Huawei Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G и Mate 30 RS Porsche Design на Kirin 990 5G и Huawei Mate 30E Pro 5G на Kirin 990E.

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Два последних поколения серии P тоже в списке. Это Huawei P30, P30 Pro и P30 Pro New Edition на Kirin 980, недавняя новинка Huawei P40 4G на Kirin 990, а также Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+ с однокристальной системой Kirin 990 5G.

Но не только флагманские модели компания Huawei обновит до EMUI 11.1 в начале второго квартала этого года. Апдейт со свежей версией прошивки придёт на Huawei nova 7, nova 8 и на их версии Pro. Все четыре смартфона оснащаются 7-нанометровой системой-на-чипе Kirin 985.

Параллельно с EMUI 11.1 будет запущено распространение оболочки Magic UI 4.1 для устройств компании Honor. Сама прошивка дебютирует вместе с глобальной версией флагмана Honor View 40 на Dimensity 1000+. Анонс ожидается в следующем месяце.

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Тогда же прошивка станет доступна для флагманских моделей на Kirin 990. Это Honor V30/V30 Pro, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+. Из середняков Magic UI 4.1 будет доступна в первую очередь для Honor 30 на Kirin 985, Honor 30S на Kirin 820 и Honor 30 Lite на Dimensity 800. Все три чипа выполнены по 7-нм технологии.

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