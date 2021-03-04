Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Nubia анонсировала флагманский смартфон Red Magic 6 Pro. Новинка стала первым в мире смартфоном со 165-герцевым дисплеем. Помимо продвинутой панели игровому флагману ещё есть чем похвастаться. Вместе с ним производитель представил стандартное издание, которое несильно отличается от версии Pro.

реклама

Nubia Red Magic 6 Pro получил 165-герцевый дисплей на органических светодиодах с разрешением Full HD+. Плотность точек составляет 387 пикселей на дюйм. Экран имеет размер 6,8 дюйма по диагонали интегрированный биометрический сенсор и поддерживает расширенный динамический диапазон.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Аппаратная платформа новинки строится вокруг 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. В смартфоне используется обычный чипсет с частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 660. Возможно, через неделю в ASUS ROG Phone 5 мы увидим разогнанную версию мобильной платформы.

Модель Nubia Red Magic 6 Pro – первый в мире смартфон с 18 ГБ оперативной памяти. Также есть версии с 12 ГБ и 16 ГБ ОЗУ. Вместимость встроенного накопителя составила 128-512 ГБ в зависимости от комплектации. Слот для microSD предусмотрен.

реклама

На камерах китайская компания решила особого внимания не акцентировать. Спереди установлен скромный 8-мегапиксельный модуль с апертурой f/2, а сзади расположены сенсоры с разрешением 64 Мп и 8 Мп, дополненный широкоугольной и ультраширокоугольной оптикой соответственно. Компанию им составляет модуль для макросъёмки с 2-мегапиксельным разрешением. Снимать видео можно в 8K UHD при 30 FPS и в 4K при 30-60 FPS.

В Nubia Red Magic 6 Pro установлены стереофонические динамики, GPS, NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Разъём для наушников тоже присутствует. На правом торце расположены сенсорные триггеры, которые делают управление в играх более удобным. Программной платформой служит операционная система Android 11, дополненная проприетарной прошивкой Redmagic 4.0.

Практически всё то же самое есть и в стандартном издании за исключением модификации с 18 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Но главное отличие между новинками заключается в подсистеме питания. Обычная модель получила аккумулятор на 5050 мА*ч с 66-ваттной быстрой зарядкой. С нуля до 100% заряжается АКБ за 38 минут. Есть поддержка Quick Charge 4 и USB PD 3.0. Скорость вращения вентилятора составляет 18 000 об/мин.

реклама

У Nubia Red Magic 6 Pro ёмкость встроенной батареи снижена до 4500 мА*ч, но зато мощность быстрой зарядки составляет рекордные 120 Вт. За 5 минут аккумулятор можно зарядить до 50%. Заявлена поддержка технологии Qualcomm Quick Charge 5. Кулер вращается на скорости 20 000 об/мин.

Новинки поступят в продажу 11 марта 2021 года. Nubia Red Magic 6 будет доступен в модификациях 8/128 ГБ, 12/128 ГБ и 12/256 ГБ по цене 590 долларов, 635 долларов и 680 долларов соответственно.

Стоимость версии Pro стартует с отметки 680 долларов. За эти деньги пользователи получат 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. За накопитель на 256 ГБ нужно доплатить ещё 60 долларов. Вариант 16/256 ГБ обойдётся в 820 долларов.

реклама

18 ГБ оперативной памяти с накопителем на 512 ГБ предложит издание Nubia Red Magic 6 Special Edition. Стоимость составила 1020 долларов. Но за 865 долларов можно будет купить модификацию 16/256 ГБ. Особенностью стандартного издания является прозрачная тыльная сторона.