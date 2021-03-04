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У компании Xiaomi сегодня вышел продуктивный день. Утром она анонсировала в Индии три смартфона, после чего презентовала сразу четыре модели на глобальном рынке. Почти обо всех мы писали сегодня. Четвёртая новинка – Xiaomi Redmi Note 10 5G.

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Модель оснащена мобильным процессором Dimensity 700. Однокристальная система компании MediaTek выполнена по нормам 7-нанометровой технологии. В её составе есть ядра Cortex-A76 с частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Mali-G57 MC. Из названия понятно, что смартфон поддерживает сотовые сети пятого поколения.

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Чипсет работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Встроенный флеш-накопитель UFS 2.2 имеет вместимость 64 ГБ или 128 ГБ. За автономность в Xiaomi Redmi Note 10 5G отвечает встроенная аккумуляторная батарея на 5000 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой по проводу.

На лицевой стороне расположился дисплей IPS с частотой обновления 90 Гц. Экран имеет разрешение 1080 x 2400 точек. Плотность пикселей составляет 405 ppi. Вверху есть отверстие с 8-мегапиксельной камерой для селфи, а защиту обеспечивает третье поколение панелей Gorilla Glass.

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Основная камера представлена тремя оптическими модулями. Разрешение главного составляет 48 Мп. Увы, ни телеобъектива, ни ультраширокоугольного блока смартфон нам предложить не может. Вместо них установлена пара 2-мегапиксельных датчиков изображения для портретного режима и макросъёмки. При этом Redmi Note 10 5G может записывать видео в формате 4K UHD при 30 к/сек и в Full HD при 30-120 к/сек.

Смартфон поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и MIUI 12 поверх неё. Модель получила поддержку технологии Near Field Communication, ИК-излучатель, порт USB Type-C, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth. Есть у новинки и разъём для наушников, а вот стереодинамики отсутствуют. Сканер отпечатков пальцев находится на правом торце. Габариты корпуса составили 161,8 x 75,3 x 8,9 мм, а масса – 190 граммов.

Модель поступит в продажу в апреле текущего года в трёх цветовых решениях: Gradient Bronze. Onyx Gray и Glacier Blue. Стоимость Xiaomi Redmi Note 10 5G в зависимости от модификации составила 199 долларов или 229 долларов.

Заметим, что в России продаётся похожий смартфон под названием Redmi Note 9T. Его цена в конфигурациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ составляет 20 490 рублей и 21 990 рублей соответственно. Он оборудован чипом Dimensity 800U, 13-мегапиксельной селфи-камерой, стереодинамики и IPS-матрицей без поддержки повышенной частоты обновления.