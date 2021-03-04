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В середине апреля позапрошлого года состоялась презентация уникального смартфона Samsung Galaxy A82. Модель получила необычную камеру с выдвижным и поворачивающимся механизмами. Сейчас компания из Южной Кореи готовится к премьере смартфона нового поколения. Он будет называться Samsung Galaxy A82.

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Грядущая новинка будет оснащаться флагманским процессором второй половины 2019 года. Речь идёт об однокристальной системе Snapdragon 855+, которая дебютировала в игровом смартфоне ASUS ROG Phone III. Чипсет выполнен по нормам 7-нанометровой технологии, имеет тактовую частоту 1,8-2,96 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и поддерживает мобильных сети пятого поколения.

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Samsung Galaxy A82 был замечен в базе данных программного обеспечения Geekbench 5. Бенчмарк подтверждает наличие под капотом смартфона некогда флагманского однокристальной системы Qualcomm, а также операционную систему Android 11 и 6 ГБ оперативной памяти. Совершенно точно будет и версия с 8 ГБ ОЗУ. К слову, результаты в режимах Single-Core и Multi-Core составили 757 баллов и 2630 баллов соответственно.

В продажу модель поступит с предустановленным программным обеспечением One UI 3.1 поверх операционной системы Android 11. Также отметим адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, навигационный модуль GPS и поддержку технологии Near Field Communication. Дизайн смартфона пока что не раскрывается.

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Дата анонса и цены Samsung Galaxy A82 тоже остаются неизвестными. Напомним, модель Galaxy A82 поступила в продажу в России по цене 49 990 рублей в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 128 ГБ. В смартфоне 2019 года есть процессор Snapdragon 730, камера разрешением 48 Мп + 8 Мп с сенсором ToF 3D, экран Super AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 3700 мА*ч с быстрой 25-ваттной зарядкой по проводу.