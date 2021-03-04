Realme анонсировала автономные смартфоны на Android 11 и экранами Super AMOLED
Компания Realme в лице генерального директора Мадхава Шета анонсировала два новых смартфона, которые будут отличаться ёмкими аккумуляторами и наличием активных матриц на органических светодиодах. Новинки получили названия Realme 8 и Realme 8 Pro.
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Информации о смартфонах пока что немного. Обе модели будут оснащены панелью Super AMOLED диагональ 6,4 дюйма с интегрированным биометрическим сенсором, аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч и получат поддержку быстрой поддержки по проводу мощностью 30 Вт по технологии Dart Charge.
Китайская компания раскрыла дизайн тыльной стороны младшей модели. На фото выше видно, что Realme 8 получит большую площадку основной камеры, венцом которой станет 64-мегапиксельный оптический модуль с поддержкой ИИ. Также смартфон получит 12-нанометровую однокристальную систему Helio G95 производства тайваньского чипмейкера MediaTek.
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Фотография сделана на Realme 8 Pro. Продвинутая версия будет иметь идентичный дизайн тыльной стороны. В главном модуле основной камеры будет установлен новый 108-мегапиксельный датчик изображения Samsung ISOCELL HM2 оптического формат 1/1,52 дюйма с пикселями размером 0,7 мкм. Смартфон получит поддержку технологии объединения снимков, соединяя 12 фотографий в одно изображение.
Realme 8 и Realme 8 Pro будут работать сразу из коробки под управлением фирменного программного обеспечения Realme UI 2.0. Презентация новой версии прошивки состоится уже сегодня, 4 марта. Оболочка будет построена на базе операционной системы Android 11.
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