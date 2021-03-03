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28 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 12.5

Стабильная версия будет доступна в следующем месяце.
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Компания Xiaomi в начале прошлого месяца представила глобальную версию программного обеспечения MIUI 12.5. На днях производитель запустил бета-тестирование прошивки. Несмотря на то, что первыми новую ревизию оболочки получат только пять флагманских смартфонов производителя, в бета-тесте принимает участие 28 моделей Xiaomi, Redmi и POCO.

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В апреле стабильную прошивку MIUI 12.5 получит семейство Xiaomi Mi 10 на Snapdragon 865 и недавняя новинка Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888. При этом в бета-тестировании программного обеспечения участвуют только Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Обе модели оснащены 144-герцевым дисплеем IPS и аккумулятором ёмкостью. Версия Pro отличается оптической стабилизацией изображения и 108-мегапиксельной камерой. Смартфоны продаются в России официально.

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Бета-версия MIUI 12.5 доступна для Xiaomi Mi 9T и Redmi K20. Это практически идентичные модели. Они оснащены чипом Snapdragon 730, выдвижной фронталкой на 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч и OLED-экраном, а разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Xiaomi Mi 9T продавался в России официально. Redmi K20 доступен в нескольких странах Азии и не имеет чипа NFC.

Также испытать возможности новой прошивки могут владельцы Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. И эти модели доступны в России официально. К слову, именно они первыми в Европу принесли 108-мегапиксельную основную камеру. Каждый смартфон оборудован процессором Snapdragon 730G, OLED-дисплеем с изогнутыми гранями и аккумуляторной батареей на 5260 мА*ч. Версия Pro отличается улучшенной оптикой.

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Из более доступных моделей Xiaomi, для которых стала доступна MIUI 12.5, отметим Mi 10i со 108-мегапиксельной камерой и Snapdragon 750G, Mi 10T Lite с тем же процессором и Mi 9 SE на базе однокристальной системы Snapdragon 712.

Теперь перейдём к смартфонам бренда Redmi. В бета-тестировании принимают участие сразу 14 моделей, включая ранее упомянутую Redmi K20. Что интересно, установить MIUI 12.5 Beta можно на Redmi Note 8 и Redmi Note 8T, но версии Pro в списке нет. К слову, официально в России доступен только вариант с индексом T, который от обычного отличается наличием NFC.

Семейство Redmi Note 9 участвует в программе по бета-тестированию прошивки в полном составе. Испытать оболочку уже можно на Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9T и Redmi Note 9 Pro Max. В России официально не продаётся только последний аппарат. Ещё отметим бюджетников Redmi 9, Redmi 9C, Redmi 9C NFC и Redmi 9A, которые продаются в России, а также модели Redmi 9T и Redmi 9 Prime, ещё не доступные в рознице РФ.

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И в завершение перечислим смартфоны бренда POCO, на которые уже можно установить бета-версию MIUI 12.5. Сразу отметим, что в России доступны только POCO M3 и POCO X3 NFC. В то же время POCO M2 Pro, POCO M2, POCO X3 и POCO C3 на российском рынке не представлены.

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