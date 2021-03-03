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Компания Samsung в феврале прошлого года представила флагманские смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra, а в сентябре появилась модель Galaxy S20 Fan Edition. В этот раз пользователям не придётся ждать более полугода выхода Samsung Galaxy S21 FE. Смартфон будет анонсирован до конца весны нынешнего года.

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На рендерах можем видеть, что грядущая новинка получит плоский дисплей с отверстием под фронтальную камеру вверху по центру. В основе экрана будет лежать матрица Super AMOLED формата Full HD+ размером 6,5 дюйма по диагонали с интегрированным биометрическим сенсором и частотой обновления 120 Гц. При этом поддержкой стандарта HDR10+ смартфон похвастаться не сможет.

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Основная камера в Samsung Galaxy S21 FE будут иметь три оптических модуля. Ожидается, что в её состав войдут главный и ультраширокоугольный блоки вместе с телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Разрешение каждого из трёх модулей составит 12 Мп.

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Флагман будет оборудован фирменным 5-нанометровым мобильным процессором Exynos 2100 в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель будет характеризоваться вместимостью 128/256 ГБ в зависимости от модификации. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 4800 мА*ч. Батарея получит поддержку 25-ваттной проводной зарядки и 15-ваттной беспроводной.

Samsung Galaxy S21 FE будет заключён в пластиковый корпус со стеклом Gorilla Glass шестого поколения спереди и защитой от воды по стандарту IP68. Разъёма для наушников в смартфоне не будет. Из прочих параметров отметим поддержку NFC и Wi-Fi 6, а также Bluetooth 5.1, GPS и стереофонические динамики. Стоимость смартфона стартует с отметки 650 евро. Покупателям модель будет доступна в серой, голубой, зелёной и фиолетовой цветовых вариациях.

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Напомним, в России с конца прошлого года продаётся Samsung Galaxy S20 FE. Он доступен в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. На старте продаж цена составила 49 990 рублей и 54 990 рублей соответственно. Сейчас версию с 6 Гб оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ в магазине «Ситилинк» можно приобрести за 45 990 рублей, а вариант с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем вместимостью 256 ГБ стоит 51 990 рублей.