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Компания Xiaomi завтра представит смартфоны семейства Redmi Note 10, но «случайно» в преддверии анонса раскрыла характеристики двух продвинутые моделей. Речь идёт о Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro 5G. Британское подразделение Xiaomi UK опубликовало на хостинге YouTube видео с параметрами смартфонов в описании, но потом быстро его удалило.

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Вчера мы писали, что каждая из грядущих новинок получит дисплей на органических светодиодах. В Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro 5G будет установлены 120-герцевые матрицы, выполненные по технологии Super AMOLED. При этом сканер отпечатков пальцев будет расположен на правом торце.

Xiaomi UK подтверждает, что Redmi Note 10 Pro будет оборудована 8-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 732G, стереофоническими динамиками и аккумуляторной батареей ёмкостью 5020 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой. Основная камера будет вмещать четыре модуля, а разрешение главного составит 108 Мп. Хотя ранее смартфону приписывали сенсор на 64 Мп.

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G тоже будет оснащаться 108-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором на 5020 мА*ч с быстрой проводной подзарядкой мощностью 33 Вт. Аппаратным базисом смартфона выступит 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 768, а не Snapdragon 750G.

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Ниже вы можете видеть фотографию, на которой запечатлены все завтрашние новинки. Можно заметить, что Версия с поддержкой мобильных сетей пятого поколения окажется чуть больше стандартного издания (6,43”) и обычного Pro-варианта (6,67”). Диагональ пока что не уточняется.

Напомним, Xiaomi Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro будут доступны в модификациях с 6-8 ГБ оперативки и накопителем вместимостью 64-128 ГБ. Стоимость в зависимости от объёма оперативной и внутренней памяти составит 180-220 долларов и 280-320 долларов соответственно. Redmi Note 10 Pro 5G будет предлагаться в конфигурациях с 6-8 ГБ ОЗУ и хранилищем вместимостью 128-256 ГБ. Цены пока что не уточняются.