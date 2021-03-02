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Компания OnePlus на этой неделе выпустила программное обеспечение OxygenOS 11 с операционной системой Android 11 на шесть моделей 2020 и 2019 годов выпуска. Модель среднего класса Nord получила первое обновление с Android 11. Для флагманов двух последних поколения одиннадцатая ревизия ОС уже вышла давно. Очередной апдейт устраняет проблемы и улучшает функции.

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Начнём с OnePlus Nord. Это первый смартфон компании за несколько лет, который представляет средний ценовой сегмент. Его анонсировали в середине прошлого года. Цена стартовала в начале продаж с 399 евро. Модель оборудована 7-нанометровым процессором Snapdragon 765G. Главной особенностью стала сдвоенная фронтальная камера с разрешением 32 Мп + 8 Мп с ультраширокоугольной оптикой и поддержкой съёмки видео в 4K UHD при 60 к/сек. Ёмкость встроенной батареи составила 4115 мА*ч.

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Также на борту OnePlus Nord есть NFC, основная камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп и 6,44-дюймовый дисплей Fluid AMOLED с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Частота обновления составляет 90 Гц. Для смартфона уже доступна глобальная и европейская версии программного обеспечения OxygenOS 11 на Android 11. Скачать файлы для установки можно по этой ссылке. Размер составляет почти 3 ГБ.

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Пара флагманских смартфонов получила открытую глобальную бета-версию прошивки OxygenOS 11 с Android 11. Файлы для ручной установки обновления на OnePlus 8 и версию Pro доступны тут. Вариант OnePlus 8T пока что остаётся без апдейта. Новая версия оболочки оптимизирует работу камеры и добавляет заплатку безопасности операционной системы за февраль нынешнего года.

Флагманы оснащены 7-нм процессором Snapdragon 865, стереодинамиками, NFC и 16-мегапиксельной камерой для селфи. Но на этом сходства заканчиваются. OnePlus 8 получил 90-Гц панель AMOLED и основную камеру разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составила 4300 мА*ч.

Версия Pro может похвастаться камерой с модулями на 48 Мп, 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, АКБ на 4510 мА*ч, беспроводной зарядкой и WQHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, OnePlus 8 Pro – первый и пока единственный смартфон компании с официальной защитой от воды по стандарту IP68.

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B в завершение добавим, что три флагмана 2019 года получили прошивки OxygenOS Open Beta 3 на базе Android 11. Без апдейта оставили только OnePlus 7. Обновление оптимизирует анимацию сканера отпечатков пальцев, улучшает стабильность Wi-Fi, а также устраняет торможения при воспроизведении видео с экрана и возвращает поддержку HD-видео в Netflix. Загрузить обновление можно здесь.

OnePlus 7 Pro и 7T Pro почти не отличаются. Оба смартфона оснащены основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп, фронталкой на 16 Мп, и дисплеем Fluid AMOLED с частотой обновления 90 Гц. В более новой модели используются АКБ на 4085 мА*ч и чипсет Snapdragon 855+. Обычная Pro версия получила аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч и Snapdragon 855.

OnePlus 7T тоже комплектуется Snapdragon 855+, 16-Мп селфи-модулем и 90-герцевой панелью. При этом ёмкость встроенной батареи уменьшена до 3800 мА*ч, а основная камера имеет три оптических модуля с разрешением 48 Мп + 12 Мп + 16 Мп.