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На сайте программного обеспечения AnTuTu появился обновлённый рейтинг производительности смартфонов на флагманских процессорах. В него вошли модели, протестированные в период с 1 по 28 февраля минувшего месяца. В десятку попало уже пять смартфонов на базе однокристальной системы Snapdragon 888. Также в списке есть три устройства на Snapdragon 865 и по одному девайсу на Snapdragon 870 и Kirin 9000.

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Тройку оккупировали смартфоны, оснащённые 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888. На третьем месте расположилась недавняя новинка Xiaomi Redmi K40 Pro в модификации 8/128 ГБ. Её результат составил 718 434 «попугая».

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Судьбу первой строчки определили лишь 14 пунктов. Именно на столько, набрав 726 939 баллов, vivo iQOO опередил vivo X60 Pro+. Обе модели оборудованы 12 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем, вмещающим 256 ГБ данных.

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Ещё один 5-нанометровый мобильный чип, Kirin 9000, позволил прошлогоднему флагману Huawei Mate 40 Pro расположиться на пятой позиции. Его результат составит 683 919 баллов. Смартфон уступил почти 30 000 пунктов модели Xiaomi Mi 11, которая заняла четвёртую позиции, и выиграл около 4000 пунктов у Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Оба флагмана оборудованы Snapdragon 888.

На шестом месте обосновалась ещё одна новинка в лице Xiaomi Redmi K40. Это один из самых доступных в мире смартфонов на базе мобильного процессора Snapdragon 870, который выполняется по нормам 7-нанометровой технологии имеет пиковую частоту 3,2 ГГц. Цена в зависимости от модификации в Китае составляет 310-420 долларов. Модель набрала 668 471 очко.

Замыкают десятку три смартфона, которые несут на борту 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 865. Выше всех расположился OPPO Reno5 Pro+ 5G с 667 456 «попугаями» в своём активе. Менее 1500 баллов ему уступил Redmi K30S, который является самым доступным решением в мире на Snapdragon 865 при цене от 340 долларов. Ему AnTuTu присудил 666 043 балла.

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Последнее место занял vivo iQOO 5, набрав 661 609 пунктов. При цене 400 долларов за базовую версию смартфон почти весь 2020 год был самым дешёвым в мире решением на 7-нанометровой мобильной платформе Snapdragon 865.