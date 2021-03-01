Carbon Mobile представила первый в мире смартфон из углепластика
Углеродное волокно, несмотря на все свои достоинства, имеет большой недостаток, который не закрывал ему путь к рынку смартфонов. Заключается он в том, что материал не пропускает радиоволны. Но эту проблему решила компания Carbon Mobile. Она представила первый в мире смартфон. Корпус которого изготовлен из углепластика. Новинка называется Carbon 1 MK II и весит лишь 125 граммов, а толщина составляет 6,3 мм.
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Ключевой фишкой является технология HyRECM (Hybrid Radio Enabled Composite Material), которая разрабатывалась на протяжении четырёх лет. Материал сочетает в себе высококачественные углеродные волокна с композитным материалом, которые обеспечивает пропускание радиоволн. Ранее он встречался в смартфонах компании Motorola, но лишь в качестве дополнительного слоя. Доля пластика составляет менее 5%.
Carbon 1 MK II оборудован 6-дюймовым дисплеем, защиту которого обеспечивается стеклом Gorilla Glass седьмого поколения. При этом отмечается, что если обычно стекло Gorilla Glass Victus имеет толщину от 0,6 мм до 0,8 мм, то в новинке используется стеклянная панель толщиной лишь 0,4 мм. Что касается самого экрана, он построен на базе активной матрицы на органических светодиодах с соотношением сторон 2 к 1 с разрешением Full HD+.
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А вот аппаратная платформа у смартфона весьма скромная. Кремниевым сердцем модели выступает 12-нанометровый однокристальный процессор MediaTek Helio P90. Частота процессорных ядер составляет 2,0-2,2 ГГц, а за графику отвечает PowerVR GM9446. Эта платформа часто используется в защищённых смартфонах. Чип работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x, а встроенный флеш-накопитель UFS 2.1 может вмещать 256 ГБ данных.
В основной камере установлено два 16-мегапиксельных датчика изображения Samsung S5K3P9 с апертурой f/2,0 и одинаковым фокусным расстоянием. Фронтальная камера имеет 20-мегапиксельное разрешение. В её основе лежит матрица Samsung S5K3T2.
Набор интерфейсов у Carbon 1 MK II стандартный. Есть адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Также отметим NFC, GPS и USB-C. Сканер отпечатков пальцев установлен на правом торце корпуса. Разъём для наушников отсутствует.
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Стоимость Carbon 1 MK II составила 800 евро. В продажу смартфон поступит с предустановленной операционной системой Android 10, но компания обещает, как минимум, два обновления программного обеспечения. То есть новинка должна получить и Android 11, и Android 12. Первый апдейт с одиннадцатой ревизией зелёного робота ожидается в начале второго квартала текущего года.
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