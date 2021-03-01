Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Carbon Mobile представила первый в мире смартфон из углепластика

Новинка называется Carbon 1 MK II, а цена составила 800 евро.
[ ] для раздела Блоги
1
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
RTX 3060 Ti - много в наличии, смотри
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Углеродное волокно, несмотря на все свои достоинства, имеет большой недостаток, который не закрывал ему путь к рынку смартфонов. Заключается он в том, что материал не пропускает радиоволны. Но эту проблему решила компания Carbon Mobile. Она представила первый в мире смартфон. Корпус которого изготовлен из углепластика. Новинка называется Carbon 1 MK II и весит лишь 125 граммов, а толщина составляет 6,3 мм.

реклама

Ключевой фишкой является технология HyRECM (Hybrid Radio Enabled Composite Material), которая разрабатывалась на протяжении четырёх лет. Материал сочетает в себе высококачественные углеродные волокна с композитным материалом, которые обеспечивает пропускание радиоволн. Ранее он встречался в смартфонах компании Motorola, но лишь в качестве дополнительного слоя. Доля пластика составляет менее 5%.

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Carbon 1 MK II оборудован 6-дюймовым дисплеем, защиту которого обеспечивается стеклом Gorilla Glass седьмого поколения. При этом отмечается, что если обычно стекло Gorilla Glass Victus имеет толщину от 0,6 мм до 0,8 мм, то в новинке используется стеклянная панель толщиной лишь 0,4 мм. Что касается самого экрана, он построен на базе активной матрицы на органических светодиодах с соотношением сторон 2 к 1 с разрешением Full HD+.

реклама

А вот аппаратная платформа у смартфона весьма скромная. Кремниевым сердцем модели выступает 12-нанометровый однокристальный процессор MediaTek Helio P90. Частота процессорных ядер составляет 2,0-2,2 ГГц, а за графику отвечает PowerVR GM9446. Эта платформа часто используется в защищённых смартфонах. Чип работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x, а встроенный флеш-накопитель UFS 2.1 может вмещать 256 ГБ данных.

В основной камере установлено два 16-мегапиксельных датчика изображения Samsung S5K3P9 с апертурой f/2,0 и одинаковым фокусным расстоянием. Фронтальная камера имеет 20-мегапиксельное разрешение. В её основе лежит матрица Samsung S5K3T2.

Набор интерфейсов у Carbon 1 MK II стандартный. Есть адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Также отметим NFC, GPS и USB-C. Сканер отпечатков пальцев установлен на правом торце корпуса. Разъём для наушников отсутствует.

реклама

Стоимость Carbon 1 MK II составила 800 евро. В продажу смартфон поступит с предустановленной операционной системой Android 10, но компания обещает, как минимум, два обновления программного обеспечения. То есть новинка должна получить и Android 11, и Android 12. Первый апдейт с одиннадцатой ревизией зелёного робота ожидается в начале второго квартала текущего года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
9
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
8
Обзор и тестирование оперативной памяти для ноутбука DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 2x16 ГБ
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
5
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
142
Обзор мыши Logitech MX Master 3
24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – февраль 2021
9

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 40
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 142
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
154
Майнинг-пулы объединяются против снижающего доход апдейта EIP-1559 и готовят атаку на сеть Ethereum
143
Доходность видеокарт за неделю упала в 2 раза – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 7 месяцев
95
Биткоин продолжает дешеветь, Эфирум потерял 30% стоимости, а видеокарт в рознице становится больше
85
Партнёры NVIDIA могут перестать выпускать GeForce RTX 3060 Ti, если им не разрешат поднять цены
65
Майнеры продолжают наращивать мощности своих ферм несмотря на снижение курса Ethereum на 30%
151
Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
239
Xiaomi выпустила Android 11 на MIUI 12 для 45 актуальных смартфонов в версиях RU, Global и China
13
Как снижается эффективность воздушного кулера за годы работы - выяснили на примере моделей Noctua
42
GSC Game World стала "амбассадором" производителей хлеба из-за своей модельки к S.T.A.L.K.E.R. 2
100
7 актуальных смартфонов HUAWEI получили глобальную прошивку EMUI 11 в России и в Европе
9
Игровые видеокарты Intel могут получить 16 Гб GDDR6, большой GPU и скорость на уровне GeForce 3070
38
Илон Маск отреагировал на слух о том, что находится под следствием комиссии по ценным бумагам
21
Падение рынка криптовалют не затронуло Cardano - цена альткоина всего за сутки взлетела на 35%
13
Центробежные вентиляторы не прижились на серийных GeForce RTX 3090
9
Blackview BV6600 с аккумулятором на 8580 мА*ч и NFC поступает в продажу по сниженной цене
+
Процессоры AMD EPYC Genoa получат до 96 ядер, DDR5, PCIe 5.0 и внушительный TDP — данные инсайдера
55
Intel DG2 Xe-HPG будет противостоять NVIDIA GeForce RTX 3070 и AMD Radeon RX 6800
21
Майнеры начали использовать Sony PlayStation 5 для добычи Ethereum
61
Три поколения народных видеокарт NVIDIA в тесте Jarrod'sTech — RTX 3060 против RTX 2060 и GTX 1060
33

Популярные статьи

Assassins Creed IV: Black Flag: я не ассассин, я просто мимо проплывал
7
Creative SoundBlasterX G6 - субъективная рецензия
84
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
8
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — GeForce RTX 3080 Founders Edition
34
5 интересных игр для онлайн-посиделок с друзьями: Dead by Daylight, Human FF, Gartic Phone и другие
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
9
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5

Сейчас обсуждают

VRoman
20:20
Новые 8 ядер едят как старые 10, производительность как у старых 10. Ядра улучшились, а производительность на ватт не изменилась. Те же функциональные блоки что раньше, просто их больше в каждом ядре,...
Уровень энергопотребления Core i7-11700F оказался сравним с i9-10900K под нагрузкой AIDA64 FPU
Встань раком!
20:19
"и это уже будет профит." Профит для кого??? кто это должен делать и зачем? Пчёлы против мёда? Производители видеокарт сами против себя? У них хотят скупать карты, а они не должны продавать их? Что э...
Партнёры NVIDIA могут перестать выпускать GeForce RTX 3060 Ti, если им не разрешат поднять цены
Alex Ivanov
20:19
Ваше мнение очень важно для нас!!! Продолжайте жечь! Особенно комментарий насчет майнинга на счетчиках электроэнергии... Юмор просто зашкаливает!
Майнеры начали использовать Sony PlayStation 5 для добычи Ethereum
zoog
20:18
Что дорогие, что дешёвые - все просаживаются после записи 3..30ГБ, так что нормально поиграть после установки 200ГБ-й игрищи можно только на серверном ССД.
Какой SSD выбрать для игр и есть ли разница между дешевыми и дорогими накопителями
Me4tatelI&gt;
20:17
как они сканер купили asml? они же вроде не продают китаю напрямую его
Обанкротившийся конкурент SMIC в Китае распускает сотрудников
Me4tatelI&gt;
20:14
строили в Ухань.... совпадение...
Обанкротившийся конкурент SMIC в Китае распускает сотрудников
Встань раком!
20:13
Стал отваливаться Samsung EVO 860, оказалось ссанный переходник molex-sata плохо контачит. Спаял как следует контакты от окислов еще всё очистил и всё пошло-поехало как надо.
Какой SSD выбрать для игр и есть ли разница между дешевыми и дорогими накопителями
Максим Савченко
20:11
Ты яано не понял о чем было сказано.
Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
Сергей Григорьев
20:09
А поговорка то эта не про Intel ))).
Уровень энергопотребления Core i7-11700F оказался сравним с i9-10900K под нагрузкой AIDA64 FPU
Максим Савченко
20:09
Может. Если есть чек, значит провели через кассу. А это точно бы заметили в главном оффисе. А с учетом того, что заранее продали все 2000 шт, то тут явно не просто гнилые кассиры на местах. Это было у...
Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем