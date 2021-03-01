Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В прошлом году компания Sony представила консоли нового поколения PlayStation 5 и версию без оптического привода. Купить обе модели по рекомендованным ценам сейчас практически невозможно. Но дефицит может продлиться дольше ожидаемого в свете новостей о том, что игровая приставка хорошо показывает себя в добыче криптовалют.

реклама

Сейчас топовые видеокарты не успевают добираться до магазинов, поскольку майнеры скупают их. В свою очередь те ускорители, которые попадают на прилавки, стоят намного дороже, чем должны. В будущем их судьбу могут повторить консоли PlayStation 5.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Система игровой приставки по умолчанию блокирует запуск программ для добычи криптовалюты, но китайские энтузиасты уже нашли способ решить эту проблему. На снимке ниже запечатлён интерфейс программного обеспечения для майнинга цифровой валюты Ethereum с помощью PlayStation 5.

реклама

Вычислительная мощность приставки при добыче Ethereum составляет 98,76 мегахеш/сек, а потребляемая устройством мощность достигает 211 Вт. Как видим, коэффициент эффективности майнинга довольно высокий. Для сравнения, видеокарта Radeon RX 5700 XT имеет вдвое ниже производительность. Правда, не стоит исключать факт разгона PlayStation 5 после взлома.