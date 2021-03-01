Майнеры начали использовать Sony PlayStation 5 для добычи Ethereum
В прошлом году компания Sony представила консоли нового поколения PlayStation 5 и версию без оптического привода. Купить обе модели по рекомендованным ценам сейчас практически невозможно. Но дефицит может продлиться дольше ожидаемого в свете новостей о том, что игровая приставка хорошо показывает себя в добыче криптовалют.
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Сейчас топовые видеокарты не успевают добираться до магазинов, поскольку майнеры скупают их. В свою очередь те ускорители, которые попадают на прилавки, стоят намного дороже, чем должны. В будущем их судьбу могут повторить консоли PlayStation 5.
Система игровой приставки по умолчанию блокирует запуск программ для добычи криптовалюты, но китайские энтузиасты уже нашли способ решить эту проблему. На снимке ниже запечатлён интерфейс программного обеспечения для майнинга цифровой валюты Ethereum с помощью PlayStation 5.
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Вычислительная мощность приставки при добыче Ethereum составляет 98,76 мегахеш/сек, а потребляемая устройством мощность достигает 211 Вт. Как видим, коэффициент эффективности майнинга довольно высокий. Для сравнения, видеокарта Radeon RX 5700 XT имеет вдвое ниже производительность. Правда, не стоит исключать факт разгона PlayStation 5 после взлома.
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