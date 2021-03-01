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Компания Realme не особо жалует парные числа и практически не использует их в названиях своих смартфонов. Одной из ближайших новинок производителя будет модель среднего уровня Realme X9 Pro на платформе от MediaTek. Он станет преемницей Realme X7 Pro. На просторах Интернета были опубликованы ключевые характеристики смартфона.

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Realme X9 Pro будет оборудован 6-нанометровой однокристальной системой Dimensity 1200. Мобильный процессор имеет ядра с частотой до 3,0 ГГц, графику Mali-G77 MC9 и поддержку сотовых сетей пятого поколения. Скорость передачи данных составляет 4,7 Гбит/сек.

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Система-на-кристалле будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти в топовой модификации. Вместимость встроенного накопителя составит 128 ГБ или 256 ГБ. За питание смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой 65-ваттной зарядкой.

В Realme X9 Pro будет использоваться тройная основная камера. Разрешение составит 108 Мп + 13 Мп + 13 Мп. О наличии оптической стабилизации изображения пока что информации нет. Параметры камеры для селфи пока что не афишируются.

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Смартфон получит 90-герцевый экран на органических светодиодах. Под панелью OLED будет установлен сканер отпечатков пальцев. Диагональ дисплея не уточняется, а разрешение составит 2340 x 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD+.

Дата анонса и стоимость Realme X9 Pro пока что неизвестны. В продажу смартфон поступит с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной прошивкой Realme UI 2.0, которая дебютирует через три дня. Из прочих параметров отметим поддержку Near Field Communication, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Напомним, на этой неделе вместе с Realme UI 2.0 китайская компания представит модель Realme GT на флагманском процессоре Snapdragon 888. Грядущая новинка будет оборудована основной камерой разрешением 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп, 165-герцевым дисплеем OLED формата WQHD+, аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч со 125-ваттной быстрой зарядкой, а стоимость в начальной модификации составит менее 2999 юаней (<465 долларов).