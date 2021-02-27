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Компания Xiaomi полноценно возобновила рассылку обновлений программного обеспечения MIUI 12. Стабильная версия программного обеспечения в течение недели стала доступна для 26 моделей Xiaomi, POCO и Redmi. Отметим сразу, что три смартфона получили российскую версию прошивки. С них и начнём.

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MIUI 12 в России стала доступна для бюджетной модели Redmi 9, а также для флагманских решений Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro на базе мобильного процессора Snapdragon 865. Все три устройства были анонсированы в 2020 году. Флагманы получили сразу и операционную систему Android 11.

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Они отличаются 144-герцевым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Xiaomi Mi 10T Pro оснащён 108-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения. У стандартного издания нет 108-Мп сенсора. Его заменила 64-мегапиксельная матрица. Оптическая стабилизация тоже отсутствует.

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Ещё три смартфона обзавелись глобальной версией MIUI 12. Флагман 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro уже получил MIUI 12.2 на базе операционной системы Android 11. Он отличается аккумулятором ёмкостью 4500 мА*ч, 90-герцевым дисплеем OLED с изогнутыми гранями и основной камерой разрешением 108 Мп + 20 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Аппаратная платформа строится вокруг мобильного 7-нанометрового процессора Snapdragon 865.

Вместе с моделью Mi 10 Pro актуальную глобальную прошивку получили бюджетники Redmi 9T и Redmi 9T NFC. Оба смартфона были анонсированы в начале января нынешнего года и работает на базе однокристальной системы Snapdragon 662.

Сразу семь устройств получили европейскую версию MIUI 12. Флагман нового поколения Xiaomi Mi 11 наряду с середняками Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite и Mi 10 Lite уже работают на базе операционной системы Android 11.

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Заметим, что Xiaomi Mi Note 10 и версия Pro – первые смартфоны на европейском рынке, которые принесли 108-мегапиксельную основную камеру. Версия Lite стала дебютным решением в мире с изогнутым дисплеем, которое в то же время не является представителем флагманского уровня.

Также в Европе вышло обновление для популярных смартфонов POCO X3 NFC и Redmi Note 8 Pro на процессорах Snapdragon 732G и Helio G90T соответственно. Пока что обе модели остаются на базе операционной системы Android 10.

В завершение добавим, что обновление MIUI 12 вышло для Xiaomi Mi 10i, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi 9 Power, POCO C3, POCO M3 и POCO M2 Pro. Все смартфоны продаются в Индии. В Китае актуальная прошивка стала доступна для Redmi 10X 4G/5G, Redmi K30 Pro/Ultra, Redmi K30S, Redmi K30i 5G и Xiaomi Mi 10 Youth. Все они уже работают на операционной системе Android 11.