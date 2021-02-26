Анонсированы дешёвые беспроводные наушники Realme Buds Air 2
Вчера мы писали об анонсе полностью беспроводных наушников Xiaomi Redmi AirDots 3. Новинка предлагает автономность до 30 часов с учётом кейса, USB-C, защиту IPX7 и стоит 25 долларов. Компания Realme тоже представила доступные TWS-наушники. Они получили имя Realme Buds Air 2.
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Главная особенность аксессуара заключается в системе активного подавления шумов. Внешне модель сильно напоминает наушники Realme Buds Air Pro. Она получила новый R2, а синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.2.
Производитель отмечает, что микросхема даёт возможность снизить на 35% задержку звука и повысить автономность почти в два раза (80%). В режиме Game Mode задержка составляет 88 мс, что является самым низким значением среди всех наушников китайской компании.
Компания не стала раскрывать ёмкость аккумулятора независимых модулей и зарядного футляра. При этом отмечается, что максимальное время автономной работы Realme Buds Air 2 составляет 25 часов с отключённой системой шумоподавления и 22,5 часа с включённой. На одном заряде модель работает 5 часов. Также подчеркнули, что 10 минут зарядки конвертируются в два часа воспроизведения музыки.
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Независимые модули построены на базе 10-миллиметровых излучателей с карбоновым покрытием диафрагмы. По словам производителя, это даёт возможность обеспечить более насыщенные басы в сравнении с простой диафрагмой.
Корпус наушников имеет защиту от брызг в соответствии ос стандартом IPX5. Масса каждого независимого модуля составляет по 4,1 грамма, а кейс весит 34,5 грамма. На корпусе есть сенсорные панели для управления воспроизведением. Поддержка технологии беспроводной зарядки отсутствует.
Старт продаж Realme Buds Air 2 запланирован на 2 марта 2021 года. Стоимость новых полностью беспроводных наушников составила 45 долларов. Покупателям новинка будет доступна в чёрной и белой расцветках.
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