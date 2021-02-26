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Китайская компания Xiaomi в конце прошлого года представила флагманский смартфон Mi 11, который в начале этого месяца дебютировал в Европе, а вчера поступил в продажу. В ближайшее время в рамках 11-й серии производитель представит ещё несколько моделей. Одной из них станет Xiaomi Mi 11 Lite. В Сети впервые появились реальные фотографии будущей новинки.

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Ранее смартфоны показывали только на рендерах, но теперь на просторах всемирной паутины были опубликованы первые настоящие снимки. Фотографии раскрывали часть технических характеристик и внешний облик модели.

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Xiaomi Mi 11 Lite ожидается в двух модификациях: с поддержкой сотовой связи пятого и четвёртого поколений. По всей видимости, на снимках запечатлена 4G-версия смартфона. Такой вывод можно сделать в связи с тем, что частота процессора составляет 2,3 ГГц. Именно на такой частоте работает 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 732G. Она имеет графическое ядро Adreno 618 и поддерживает мобильные сети четвёртого поколения. 5G-версия смартфона получит 7-нанометровую SoC Snapdragon 775G с частотой 2,4 ГГц. Этот мобильный процессор официально ещё не был анонсирован.

На одном из снимков видно, что модель имеет 6 ГБ оперативной памяти, операционную систему Android 11 и программное обеспечение MIUI 12. Причём обозначение RKQMIXM указывает на то, что речь идёт о глобальной версии прошивки. Напомним, впервые Lite-версию флагмана компания выпустила осенью 2018 года. Тогда появился смартфон Xiaomi Mi 8 Lite. После него были представлены Xiaomi Mi 9 Lite и Mi 10 Lite. В Европе официально продавались все три модели, а до России не добралась только версия Lite 2020 года.

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Xiaomi Mi 11

Также на фотографиях можем видеть плоский дисплей с отверстием в левом верхнем углу для фронтальной камеры. Задняя сторона смартфона оформлена стеклом. Площадка основной камеры исполнена в стиле флагмана Xiaomi Mi 11. По предварительным данным, разрешение составит 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп, как в представленном вчера доступном флагмане Redmi K40 Pro.

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Из прочих особенностей Xiaomi Mi 11 Lite отметим поддержку технологии Near Field Communication, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и аккумулятор ёмкостью 4150 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки. Цена 4G-варианта составит не более 300 евро, а модель с поддержкой 5G будет стоить примерно 350 евро в начальной конфигурации, как и Mi 10 Lite 5G в прошлом году.

Дата анонса пока что не уточняется. Вряд ли компания проведёт отдельное мероприятие для показа версии Lite. Скорее всего смартфон будет представлен вместе с Xiaomi Mi 11 Ultra в апреле, ведь в этом году Ultra-флагман выйдет и на международный рынок.