Samsung Galaxy A32 представлен в России – Helio G80, 90-Гц, Android 11, NFC по цене от 19 990 рублей
В середине января текущего года компания Samsung анонсировала модель Galaxy A32 5G на Dimensity 720. Она стала самым дешёвым смартфоном производителя с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Теперь же компания решила представить 4G-версию устройства. Причём сразу в России. Samsung Galaxy A32 сохранил дизайн и часть параметров 5G-варианта. При этом почти все характеристики были улучшены.
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Новинка получила 12-нанометровую однокристальную систему Helio G80 вместо 7-нанометровой Dimensity 720. В чипе используются ядра Cortex-A75 с частотой до 2,0 ГГц вместо Cortex-A76 с той же частотой, а графику Mali-G57 MC3 заменили на Mali-G52 MC2.
Модификации памяти – те же. В начальной комплектации смартфон оборудован накопителем вместимостью 64 ГБ, а в топовой вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 128 ГБ. В обоих случаях предусмотрено 4 ГБ оперативной памяти. Слот для microSD тоже имеется, но он гибридный.
Samsung Galaxy A32 – первый смартфон южнокорейской компании, не считая флагманских моделей, который оснащён дисплеем с повышенной частотой обновления. Матрицу TFT формата HD+ с диагональю 6,5 дюйма заменили на 6,4-дюймовую Super AMOLED панель с разрешением Full HD+. Частота обновления составила 90 Гц. Максимальная яркость – 800 нит. Под дисплеем установлен сканер отпечатков пальцев.
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Габаритные размеры корпуса составили 158,9 x 73,6 x 8,4 мм, а масса – 184 грамма. Спереди установлено стекло Gorilla Glass пятого поколения. Материал, из которого сделаны рамка и задняя крышка, не уточняется. По торцам смартфона раскиданы клавиши, разъём для наушников и симметричный порт USB Type-C.
Камеры у версии 4G тоже улучшены по сравнению с 5G-вариантом. Разрешение фронталки выросло с 13 Мп до 20 Мп. Основная камера в Samsung Galaxy A32 сохранила 5-мегапиксельный сенсор для макросъёмки и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный блок. При этом разрешение главного модуля выросло с 48 Мп до 64 Мп, а вспомогательного – с 2 Мп до 5 Мп. Записывать видео можно в 4k при 30 к/сек и в Full HD при 30-120 к/сек. Оптическая стабилизация отсутствует.
Новинка получила операционную систему Android 11 с фирменным программным обеспечением One UI 3.0. Также отметим поддержку технологии Near Field Communication, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и GPS. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч. АКБ имеет быструю зарядку. Мощность составляет 15 Вт.
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Стоимость Samsung Galaxy A32 в России составила 19 990 рублей и 21 990 рублей в модификациях с 64 ГБ и со 128 ГБ пользовательской памяти соответственно. Покупателям модель будет доступна с марта в чёрной фиолетовой и голубой расцветках корпуса. Напомним, версию с поддержкой мобильных сетей пятого поколения компания оценила в 280 евро (25 300 рублей) и 300 евро (27 000 рублей) в зависимости от объёма встроенного накопителя.
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