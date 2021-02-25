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Компания Realme на следующей неделе представит свой дебютный смартфон с процессором Snapdragon 888. Модель Realme GT дебютирует в Китае 4 марта в качестве первого в мире решения, оборудованного 160-герцевым дисплеем.

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Сегодня, 25 февраля, производитель официально подтвердил, что стоимость смартфона составит менее 2999 юаней (465 долларов) в начальной модификации памяти. Заметим, что через несколько минут компания Xiaomi представит модель Redmi K40 Pro на Snapdragon 888, которая в продажу в базовой конфигурации поступит по цене 465 долларов.

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В настоящее время на рынке есть лишь семь смартфонов на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. Чип в конце прошлого года дебютировал в Xiaomi Mi 11 стоимостью 610-720 долларов. В январе самым дешёвым в мире решением на Qualcomm SD888 стал vivo iQOO 7, которого оценили в 585 долларов в стандартной комплектации. Также Snapdragon 888 используется в семействе Samsung Galaxy S21 и в vivo X60 Pro+. Все они стоят от 800 долларов.

По словам представителей компании Realme, на грядущую новинку в Китае уже оформлено свыше 1 млн предварительных заказов. Само собой, существенная часть из них приходится на перекупщиков, которые в первые дни после старта продаж будут продавать Realme GT втридорога на торговых площадках AliExpress, Banggood, Giztop и Gearbest.

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Из интересных особенностей Realme GT отметим дисплей формата WQHD+, две аккумуляторные батареи ёмкостью по 2500 мА*ч, 125-ваттную быструю проводную зарядку, способную с нуля до 100% зарядить АКБ за 15 минут, и новую фирменную прошивку Realme UI 2.0. Также смартфон получит операционную систему Android 11, выход для подключения проводных наушников, поддержку технологии Near Field Communication, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 в паре с накопителем UFS 3.1 вместимостью 512 ГБ в топовой модификации и основную камеру с разрешением 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп.