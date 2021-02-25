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Компания Samsung на следующей неделе анонсирует смартфон среднего уровня Galaxy M62. Модель будет отличаться наличием ёмкой аккумуляторной батареей и старого мобильного процессора флагманского уровня собственной разработки.

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Южнокорейский производитель оборудует Samsung Galaxy M62 7-нанометровой однокристальной системой Exynos 9825. Это один из двух флагманских чипов 2019 года. Мобильная платформа была выпущена в качестве улучшенной версии 8-нанометрового процессора Exynos 9820 и использовалась только в Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+.

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В грядущей новинке мы увидим Quad-камеру с разрешением 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп без телеобъектива и оптической стабилизации изображения. В смартфоне будет установлен дисплей Super AMOLED, но биометрический сенсор всё равно будет расположен на правом торце корпуса. Диагональ экрана составит 6,7 дюйма, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне.

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На официальных изображения можем видеть вырез в верхней части лицевой панели, где будет установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Корпус Samsung Galaxy M62 будет изготовлен из пластики, а габаритные размеры составят 163,9 x 76,3 x 9,5 мм при массе 218 граммов.

Одной из главных фишек предстоящей модели станет аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу составит 25 Вт. Из прочих параметров смартфона отметим поддержку технологии Near Field Communication, контроллеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, выход для подключения наушников и симметричный порт USB Type-C.

В ассортименте южнокорейской компании ещё нет ни одного смартфона, не считая флагманских решений, которые могут похвастаться поддержкой частоты обновления 90 Гц и выше. Samsung Galaxy M62 не станет исключением.

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Модель поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной прошивкой One UI 3.1. Покупателям будут доступны модификации с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем, рассчитанным на хранение 128 ГБ информации. Презентация смартфона состоится 3 марта текущего года.