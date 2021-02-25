Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung Galaxy M62 получит аккумулятор на 7000 мА*ч, NFC, Android 11 и старый процессор Exynos 9825

Смартфон представят 3 марта 2021 года.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti - много в наличии, смотри
RTX 3070 - много плат и цена пошла вниз из-за падения криптовалют
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Samsung на следующей неделе анонсирует смартфон среднего уровня Galaxy M62. Модель будет отличаться наличием ёмкой аккумуляторной батареей и старого мобильного процессора флагманского уровня собственной разработки.

реклама

Южнокорейский производитель оборудует Samsung Galaxy M62 7-нанометровой однокристальной системой Exynos 9825. Это один из двух флагманских чипов 2019 года. Мобильная платформа была выпущена в качестве улучшенной версии 8-нанометрового процессора Exynos 9820 и использовалась только в Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+.

анонсы и реклама
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

В грядущей новинке мы увидим Quad-камеру с разрешением 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп без телеобъектива и оптической стабилизации изображения. В смартфоне будет установлен дисплей Super AMOLED, но биометрический сенсор всё равно будет расположен на правом торце корпуса. Диагональ экрана составит 6,7 дюйма, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне.

реклама

На официальных изображения можем видеть вырез в верхней части лицевой панели, где будет установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Корпус Samsung Galaxy M62 будет изготовлен из пластики, а габаритные размеры составят 163,9 x 76,3 x 9,5 мм при массе 218 граммов.

Одной из главных фишек предстоящей модели станет аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу составит 25 Вт. Из прочих параметров смартфона отметим поддержку технологии Near Field Communication, контроллеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, выход для подключения наушников и симметричный порт USB Type-C.

В ассортименте южнокорейской компании ещё нет ни одного смартфона, не считая флагманских решений, которые могут похвастаться поддержкой частоты обновления 90 Гц и выше. Samsung Galaxy M62 не станет исключением.

реклама

Модель поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной прошивкой One UI 3.1. Покупателям будут доступны модификации с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем, рассчитанным на хранение 128 ГБ информации. Презентация смартфона состоится 3 марта текущего года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор мыши Logitech MX Master 3
+
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – февраль 2021
3
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
28
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
30
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
20
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
14
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
38
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 205
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 30
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 28
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перекупщики на Авито предлагают GeForce RTX 3060 в любом количестве по относительно низким ценам
70
Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
217
71 смартфон HUAWEI завершил жизненный цикл в 2021 году и не получит прошивку EMUI 11
27
30 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5
6
Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером (дополнено)
39
Курс Ethereum менее чем за сутки вырос на 23% - доходность майнинга находится на пиковых значениях
51
Создатель Ethereum заявил, что запустит снижающий доход апдейт EIP-1559 несмотря на протест майнеров
41
Полиция арестовала самую известную девушку-хакера, взломавшую MK 11, RDR 2 и множество других игр
23
Redmi Note 8 Pro продолжает дешеветь – игровой CPU, 64 Мп камера 6/128 Гб и NFC со скидкой 4000р
6
Клиенты криптобиржы PDAX купили Биткоины за 6000 $ и не хотят их возвращать обратно
4
Близится финальный этап «Американских горок» – криптовалютные Киты толкают Биткоин в затяжное пике
18
Ноутбуки на процессорах AMD теряют до 48% скорости при отключении от розетки, а Intel всего 10%
39
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
22
Эксперты Tomshardware опровергли миф о деградации графического чипа видеокарт после майнинга
74
Геймеры получат от Epic Games 26,5 миллионов долларов за материальный ущерб от лутбоксов
4
Несмотря на проблемы в CD Projekt RED, февральское обновление Cyberpunk 2077 всё же может выйти в срок
12
Австралиец, разогнавший AMD FX-8320 до 7,3 ГГц, сравнил процессор с ядерным реактором
2
Резкое падение курса Эфира увеличило время окупаемости GeForce RTX 3060 Ti на 2 месяца
53
Акции Тесла упали на 20% за день - как тебе такое, Илон Маск
21
Новая версия AGESA ускорит L3 кэш процессоров AMD Ryzen
14

Популярные статьи

Linux Mint, Windows 8.1 или Windows 10 LTSB - разбираемся на практике, что выбрать для старого ПК
48
Ищу разницу между GDDR5 и GDDR6 на GTX 1650 и нахожу ее в игровых тестах
31
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
30
Как я решил проблему перегрева SSD Intel 525 mSATA
31
Видеокарты могут не вернуться в магазины до конца 2021 года – 5 советов от бывалого ждуна
61
Ключ для Windows 10 Pro продают за 600 рублей на весенней распродаже
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
28
30 лучших игр, в которые можно играть одновременно с майнингом Ethereum на слабой видеокарте
8
Краткий обзор док-станции для HDD от ORICO
28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – февраль 2021
3

Сейчас обсуждают

Sirise
12:19
Вопрос цены и сопоставимого количества ядер. Неужели это не понятно?
Intel Core i9-11900K оказался быстрее AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
Иванов Иван
12:17
медик в самом начале, станет зомби, девушка выживет и она разрабатывала вирус, не благодарите😊
PC-версия Days Gone порадует улучшенной графикой
Антон вырезай его
12:11
пиздешь и провокация
Intel Core i9-11900K на 22% обошёл своего предшественника i9-10900K в однопоточном тесте CPU-Z
Yolanda Tarska
12:10
В слепом тесте тебе скажи, вот комп тут супер память 4666 CL12, и ты скажешь да, а там в стоке 2666 с дефолтной задержкой, а где быстрая память подумаешь, что там плохо. А в реальных настройках и разр...
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
Oleg Kravchenko
12:09
Каким образом это должно называться вороством? Она взломал игру и раздаёт её в открытый доступ. По сути компания должна сделать график поступок скажем и посчитать сколько примерно по её воле они потер...
Взломавшая Red Dead Redemption 2 хакерша сообщила, что её сдали полиции
Varenie
12:06
Объёмы поставок будут увеличиваться на сколько ? Какой обьем был до этого ? "Любимой проблемой, которая проблемой сама по себе не является"(с) - Серьезно ? NVIDIA будет выкупать у подрядчиков все з...
Бизнес NVIDIA будет расти ежеквартально, несмотря на дефицит видеочипов
Александр Сикорский
12:06
honor 20e, вышел в 2020 на 9 андроиде. И не одной прошивки, патч безопасности за июль, даже 10 андроид нет. Странная стала компания. Похоже надо менять!!!!
71 смартфон HUAWEI завершил жизненный цикл в 2021 году и не получит прошивку EMUI 11
Зю
12:06
Как бы смешно ни звучало, то троттлинг тест в зелёной зоне сейчас проходят только свежие МТК. Эксиносы и Квалкомы на любом аппарате за пару минут начинают подыхать
Приложение Samsung позволяет настроить троттлинг процессоров на смартфонах Galaxy
daimos
12:04
Даешь каждому по видеокарте! А то и по десять! Слава трудовому народу!
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
Александр Бочаров
12:04
Комплектная термопаста от Мугена 5го валяется в шкафу. А вот покупную SCYTHE Thermal Elixer 2 (SCTE-2000) - использую часто. У меня она в некоторых сценариях показывает результат на 1-2 градуса ниже m...
Тестирование термопасты Thermagic ZF-12 Evo
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем