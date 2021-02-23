Опубликованы подробные характеристики флагмана OnePlus 9 на Snapdragon 888
Компания OnePlus готовит к премьере новое поколение флагманских смартфонов. Одним из них станет модель OnePlus 9. Анонс ожидается весной текущего года, но на просторах всемирной паутины появились подробные технические характеристики стандартное издание.
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Программное обеспечение AIDA64 подтверждает, что грядущая новинка будет оборудована 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888. Но в этом мало кто сомневался. В AIDA64 указаны технические характеристики версии с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ. Также ожидается конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем, рассчитанным на 256 ГБ информации.
OnePlus 9 будет комплектоваться тройной основной камерой с двумя 48-мегапиксельными датчиками изображения и оптической стабилизацией изображения. Модель останется без телеобъектива, а третьим компонентом станет модуль для макросъёмки. Также отметим поддержку съёмки видео в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 30 к/сек и 60 к/сек. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп.
Ёмкость встроенной батареи в будущей новинке будет равна 4500 мА*ч, а мощность быстрой проводной зарядки – 65 Вт, как в OnePlus 8T. Дисплей будет построен на базе матрицы на органических светодиодах с разрешением Full HD+. Диагональю 6,55 дюйма и частотой обновления изображения 120 Гц.
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В продажу OnePlus 9 поступит с предустановленной операционной системой Android 11. Цена смартфона пока что не уточняется. Напомним, OnePlus 8 в прошлом году появился в Европе в конфигурациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ по рекомендованной цене 699 евро и 799 евро соответственно.
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