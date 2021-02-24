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30 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5

26 моделей получили её вместе с Android 11.
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Компания Xiaomi продолжает тестировать программное обеспечение MIUI 12.5. Стабильная версия ещё не доступна ни для одного смартфона, зато закрытую бета-версию получило сразу три десятка моделей. Мы говорим о варианте для китайского рынка, в котором нет ни Google Mobile Services, ни русского языка.

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Так как некоторые модели в Китае и на международной арене пересекаются, установить обновление можно и на глобальные версии смартфонов. Например, программное обеспечение к Redmi K30S совместимо с Xiaomi Mi 10T, а прошивка для Redmi K20 подойдёт на Xiaomi Mi 9T. Но опять же, вы лишаетесь сервисов Google. Вручную «накатит» их тоже не получится, поскольку такую возможность китайская компания блокирует в прошивке MIUI 12.5.

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Новая Closed Beta стала доступна для трёх десятков моделей 2019-2020 годов. В список попали смартфоны семейств Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi Note 9 (для китайского рынка), Redmi X10, Redmi K30, Redmi K20, а также Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi CC9 и флагман нового поколения Xiaomi Mi 11. Весь список вы можете посмотреть в таблице ниже. Скачать прошивку можно на сайте XDA Developers, перейдя по этой ссылке.

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Заметим, что из трёх десятков девайсов только четыре устройства работают на базе операционной системы Android 10. Это Xiaomi Mi CC9e, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 8 Pro. Последняя модель получит в будущем свежую версию «зелёного робота», тогда как все остальные останутся на десятой ревизии ОС.

Примечательно, что Redmi Note 8 Pro уже обзавёлся Android 11 в составе программного обеспечения MIUI 12, а более новая версия прошивки построена на Android 10. Это немного странно. Также стоит отметить, что на днях Android 11 стала доступна для Redmi Note 8, одного из самых продаваемых в мире смартфонов с операционной системой от Google.

О сроках выхода стабильной прошивки MIUI 12.5 в Китае пока что ничего компания не говорит. Напомним, в начале февраля нынешнего года состоялась презентация глобальной версии MIUI 12.5. Флагманские модели на процессорах Snapdragon 865 и Snapdragon 888 начнут получать сразу стабильную версию надстройки в апреле. Ведь стадию закрытого бета-тестирования международной версии программного обеспечения компания пропускает. В июне обновление получат более доступные решения, включая семейство Redmi Note 9.

MIUI 12.5 Closed Beta
Смартфон
Год  выпуска
Версия  Android
1
Redmi 10X 5G
2020
Android 11
2
Redmi 10X Pro 5G
2020
Android 11
3
Redmi Note 7 Pro
2019
Android 10
4
Redmi Note 7
2019
Android 10
5
Redmi Note 8
2019
Android 11
6
Redmi Note 8 Pro
2019
Android 10
7
Redmi Note 9 4G
2020
Android 11
8
Redmi Note 9 5G
2020
Android 11
9
Redmi Note 9 Pro 5G
2020
Android 11
10
Redmi K30S
2020
Android 11
11
Redmi K30 Ultra
2020
Android 11
12
Redmi K30 4G
2019
Android 11
13
Redmi K30 5G
2019
Android 11
14
Redmi K30i 5G
2020
Android 11
15
Redmi K30 Pro
2020
Android 11
16
Redmi K20 Pro
2019
Android 11
17
Redmi K20
2019
Android 11
18
Xiaomi Mi 10 Pro
2020
Android 11
19
Xiaomi Mi 10 Ultra
2020
Android 11
20
Xiaomi Mi 10
2020
Android 11
21
Xiaomi Mi 10 Youth Edition
2020
Android 11
22
Xiaomi Mi 9
2019
Android 11
23
Xiaomi Mi 9 Pro
2019
Android 11
24
Xiaomi Mi 9 SE
2019
Android 11
25
Xiaomi Mi CC9e
2019
Android 10
26
Xiaomi Mi CC9
2019
Android 11
27
Xiaomi Mi CC9 Meitu
2019
Android 11
28
Xiaomi Mi CC9 Pro
2019
Android 11
29
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition
2019
Android 11
30
Xiaomi Mi 11
2020
Android 11
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