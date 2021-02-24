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Компания Xiaomi продолжает тестировать программное обеспечение MIUI 12.5. Стабильная версия ещё не доступна ни для одного смартфона, зато закрытую бета-версию получило сразу три десятка моделей. Мы говорим о варианте для китайского рынка, в котором нет ни Google Mobile Services, ни русского языка.

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Так как некоторые модели в Китае и на международной арене пересекаются, установить обновление можно и на глобальные версии смартфонов. Например, программное обеспечение к Redmi K30S совместимо с Xiaomi Mi 10T, а прошивка для Redmi K20 подойдёт на Xiaomi Mi 9T. Но опять же, вы лишаетесь сервисов Google. Вручную «накатит» их тоже не получится, поскольку такую возможность китайская компания блокирует в прошивке MIUI 12.5.

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Новая Closed Beta стала доступна для трёх десятков моделей 2019-2020 годов. В список попали смартфоны семейств Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi Note 9 (для китайского рынка), Redmi X10, Redmi K30, Redmi K20, а также Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi CC9 и флагман нового поколения Xiaomi Mi 11. Весь список вы можете посмотреть в таблице ниже. Скачать прошивку можно на сайте XDA Developers, перейдя по этой ссылке.

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Заметим, что из трёх десятков девайсов только четыре устройства работают на базе операционной системы Android 10. Это Xiaomi Mi CC9e, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 8 Pro. Последняя модель получит в будущем свежую версию «зелёного робота», тогда как все остальные останутся на десятой ревизии ОС.

Примечательно, что Redmi Note 8 Pro уже обзавёлся Android 11 в составе программного обеспечения MIUI 12, а более новая версия прошивки построена на Android 10. Это немного странно. Также стоит отметить, что на днях Android 11 стала доступна для Redmi Note 8, одного из самых продаваемых в мире смартфонов с операционной системой от Google.

О сроках выхода стабильной прошивки MIUI 12.5 в Китае пока что ничего компания не говорит. Напомним, в начале февраля нынешнего года состоялась презентация глобальной версии MIUI 12.5. Флагманские модели на процессорах Snapdragon 865 и Snapdragon 888 начнут получать сразу стабильную версию надстройки в апреле. Ведь стадию закрытого бета-тестирования международной версии программного обеспечения компания пропускает. В июне обновление получат более доступные решения, включая семейство Redmi Note 9.

MIUI 12.5 Closed Beta № Смартфон Год выпуска Версия Android 1 Redmi 10X 5G 2020 Android 11 2 Redmi 10X Pro 5G 2020 Android 11 3 Redmi Note 7 Pro 2019 Android 10 4 Redmi Note 7 2019 Android 10 5 Redmi Note 8 2019 Android 11 6 Redmi Note 8 Pro 2019 Android 10 7 Redmi Note 9 4G 2020 Android 11 8 Redmi Note 9 5G 2020 Android 11 9 Redmi Note 9 Pro 5G 2020 Android 11 10 Redmi K30S 2020 Android 11 11 Redmi K30 Ultra 2020 Android 11 12 Redmi K30 4G 2019 Android 11 13 Redmi K30 5G 2019 Android 11 14 Redmi K30i 5G 2020 Android 11 15 Redmi K30 Pro 2020 Android 11 16 Redmi K20 Pro 2019 Android 11 17 Redmi K20 2019 Android 11 18 Xiaomi Mi 10 Pro 2020 Android 11 19 Xiaomi Mi 10 Ultra 2020 Android 11 20 Xiaomi Mi 10 2020 Android 11 21 Xiaomi Mi 10 Youth Edition 2020 Android 11 22 Xiaomi Mi 9 2019 Android 11 23 Xiaomi Mi 9 Pro 2019 Android 11 24 Xiaomi Mi 9 SE 2019 Android 11 25 Xiaomi Mi CC9e 2019 Android 10 26 Xiaomi Mi CC9 2019 Android 11 27 Xiaomi Mi CC9 Meitu 2019 Android 11 28 Xiaomi Mi CC9 Pro 2019 Android 11 29 Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition 2019 Android 11 30 Xiaomi Mi 11 2020 Android 11