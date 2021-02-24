30 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5
Компания Xiaomi продолжает тестировать программное обеспечение MIUI 12.5. Стабильная версия ещё не доступна ни для одного смартфона, зато закрытую бета-версию получило сразу три десятка моделей. Мы говорим о варианте для китайского рынка, в котором нет ни Google Mobile Services, ни русского языка.
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Так как некоторые модели в Китае и на международной арене пересекаются, установить обновление можно и на глобальные версии смартфонов. Например, программное обеспечение к Redmi K30S совместимо с Xiaomi Mi 10T, а прошивка для Redmi K20 подойдёт на Xiaomi Mi 9T. Но опять же, вы лишаетесь сервисов Google. Вручную «накатит» их тоже не получится, поскольку такую возможность китайская компания блокирует в прошивке MIUI 12.5.
Новая Closed Beta стала доступна для трёх десятков моделей 2019-2020 годов. В список попали смартфоны семейств Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi Note 9 (для китайского рынка), Redmi X10, Redmi K30, Redmi K20, а также Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi CC9 и флагман нового поколения Xiaomi Mi 11. Весь список вы можете посмотреть в таблице ниже. Скачать прошивку можно на сайте XDA Developers, перейдя по этой ссылке.
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Заметим, что из трёх десятков девайсов только четыре устройства работают на базе операционной системы Android 10. Это Xiaomi Mi CC9e, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 8 Pro. Последняя модель получит в будущем свежую версию «зелёного робота», тогда как все остальные останутся на десятой ревизии ОС.
Примечательно, что Redmi Note 8 Pro уже обзавёлся Android 11 в составе программного обеспечения MIUI 12, а более новая версия прошивки построена на Android 10. Это немного странно. Также стоит отметить, что на днях Android 11 стала доступна для Redmi Note 8, одного из самых продаваемых в мире смартфонов с операционной системой от Google.
О сроках выхода стабильной прошивки MIUI 12.5 в Китае пока что ничего компания не говорит. Напомним, в начале февраля нынешнего года состоялась презентация глобальной версии MIUI 12.5. Флагманские модели на процессорах Snapdragon 865 и Snapdragon 888 начнут получать сразу стабильную версию надстройки в апреле. Ведь стадию закрытого бета-тестирования международной версии программного обеспечения компания пропускает. В июне обновление получат более доступные решения, включая семейство Redmi Note 9.
|
MIUI 12.5 Closed Beta
|
№
|
Смартфон
|
Год выпуска
|
Версия Android
|
1
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
Android 11
|
2
|
Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
Android 11
|
3
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
Android 10
|
4
|
Redmi Note 7
|
2019
|
Android 10
|
5
|
Redmi Note 8
|
2019
|
Android 11
|
6
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
Android 10
|
7
|
Redmi Note 9 4G
|
2020
|
Android 11
|
8
|
Redmi Note 9 5G
|
2020
|
Android 11
|
9
|
Redmi Note 9 Pro 5G
|
2020
|
Android 11
|
10
|
Redmi K30S
|
2020
|
Android 11
|
11
|
Redmi K30 Ultra
|
2020
|
Android 11
|
12
|
Redmi K30 4G
|
2019
|
Android 11
|
13
|
Redmi K30 5G
|
2019
|
Android 11
|
14
|
Redmi K30i 5G
|
2020
|
Android 11
|
15
|
Redmi K30 Pro
|
2020
|
Android 11
|
16
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
Android 11
|
17
|
Redmi K20
|
2019
|
Android 11
|
18
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
2020
|
Android 11
|
19
|
Xiaomi Mi 10 Ultra
|
2020
|
Android 11
|
20
|
Xiaomi Mi 10
|
2020
|
Android 11
|
21
|
Xiaomi Mi 10 Youth Edition
|
2020
|
Android 11
|
22
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
Android 11
|
23
|
Xiaomi Mi 9 Pro
|
2019
|
Android 11
|
24
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
Android 11
|
25
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
Android 10
|
26
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
Android 11
|
27
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
Android 11
|
28
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
Android 11
|
29
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition
|
2019
|
Android 11
|
30
|
Xiaomi Mi 11
|
2020
|
Android 11
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