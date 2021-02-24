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На днях мы писали о смартфоне Meizu 18, который будет анонсирован уже в марте. Точную дату премьеры китайская компания назвала вчера, 23 февраля. Как стало известно, семейство Meizu 18 дебютирует уже 3 марта, т.е. на следующей неделе. А сегодня производитель впервые опубликовал официальные изображения грядущих новинок.

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Китайская компания уже давно выпускает две флагманские модели. Зачастую старшая отличается габаритными размерами и аккумулятором, но в прошлом году у Meizu 17 и Meizu 17 Pro были разные камеры. В новом поколении отличий будет ещё больше.

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Но начнём из общих характеристик. На официальном изображении видно, что грядущие новинки получат панели с отверстием под фронтальную камеру. Ранее им приписывали интегрированные в экран селфи-модули. Поставщиком дисплеев на органических светодиодах станет южнокорейская компания Samsung. Заметим, что все предыдущие флагманы Meizu отличались тоники экранными рамками и отсутствием вырезов либо отверстий.

Также на официальном постере видно, что в экран Meizu 18 и Meizu 18 Pro будет интегрирован сканер отпечатков пальцев. По предварительной информации, дисплей OLED обзаведётся поддержкой частоты обновления 120 Гц, а разрешение будет соответствовать формату Full HD+.

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Из общего ещё нужно отметить стереофонические динамики, поддержку технологии Near Field Communication, двухчастотный адаптер беспроводной связи Wi-Fi (5 ГГц + 2,4 ГГ), контроллер Bluetooth 5.1 и операционную систему Android 11. Обе модели получат фирменную прошивку Flyme 9, которая тоже будет анонсирована 3 марта этого года. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ.

Теперь перейдём к отличиям. Meizu 18 будет оснащён 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 870 с пиковой частотой 3,2 ГГц. Ёмкость встроенной батареи составит 4000 мА*ч, а не 4410 мА*ч, как сообщалось ранее. В основной камере мы увидим модули на 64 Мп, 12 Мп и 5 Мп, а фронталка будет построена на базе 32-мегапиксельного датчика изображения. Также на постере может заметить, что дисплей имеет плоские грани и небольшой отступ снизу.

Meizu 18 Pro будет оборудован экраном с изогнутыми боковыми гранями. Кремниевым сердцем смартфона станет 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц и графическим ускорителем Adreno 660. За автономность флагмана нового поколения будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4855 мА*ч. Информации о камерах пока что нет. Возможно, в старшей версии мы увидим перископный телеобъектив.

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Цены Meizu 18 и Meizu 18 Pro не афишируются. Но по предварительной информации, стандартное издание будет стоить примерно 400 долларов, а версия Pro – 700 долларов. Напомним, в мае прошлого года компания представила Meizu 17 и Meizu 17 Pro (на фотографии выше) с чипсетом Snapdragon 865. Официальные цены в Китае в зависимости от комплектации составили 520-570 долларов и 610-670 долларов соответственно.