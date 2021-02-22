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Китайская компания Meizu в этом году представит только два смартфона: Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Предварительный анонс ожидается завтра, 23 февраля, а полноценная премьера пройдёт в конце первого квартала этого года. А тем временем на просторах всемирной паутины появились технические характеристики стандартного издания.

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Meizu 18 будет оборудован самым быстрым, но не самым производительным мобильным процессором Snapdragon 870. Однокристальная система выполняется по нормам 7-нанометровой технологии и работает на пиковой частоте 3,2 ГГц, но в бенчмарках уступает 5-нанометровой платформе Snapdragon 888, максимальная частота которой составляет 2,84 ГГц.

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Грядущая новинка имеет модельный номер M181Q. В продажу смартфон поступит с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной прошивкой Flyme 8.3. При этом в один день с флагманом будет представлена оболочка Flyme 9.

Одной из особенностей Meizu 18 станет встроенная в дисплей фронтальная камера. Разрешение составит 32 Мп. Сам же дисплей будущей новинки будет построен на органических светодиодах и получит поддержку частоты обновления 120 Гц. В экран будет интегрирован сканер отпечатков пальцев. В основной камере мы увидим только три оптических модуля – на 64 Мп, 12 Мп и 5 Мп. Судя по всему, флагман нового поколения останется без телеобъектива. Напомним, что ZTE уже успела выпустить три модификации Axon 20, каждая из которых оборудована интегрированной в дисплей камерой для селфи.

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Подсистема питания в смартфоне будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4410 мА*ч. Из прочего отметим стереофонические динамики, 8 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопитель вместимостью 256 ГБ. Получит ли модель разъём для наушников и NFC, пока что не уточняется. Напомним, поддержкой Near Field Communication долгое время смартфоны китайской компании похвастаться не могли. Но в 2019 году она вернула чип NFC во флагманские решения.

Ещё раз напомним, что точная дата анонса Meizu 18 будет названа 23 февраля. Цена флагмана нового поколения составит 400 долларов в начальной модификации памяти. Ожидается, что вместе со стандартным изданием китайская компания представит версию Pro на базе 5-нанометрового мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 888. Продвинутая модификация окажется примерно в полтора раза дороже.