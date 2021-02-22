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Компания Xiaomi обычно не спешит обновлять операционную систему Android в своих смартфонах. Но в случае с одиннадцатой ревизией, пекинский производитель одним из первых начал тестировать программное обеспечение. Не считая флагманской модели Xiaomi Mi 11, которая сразу и коробки вышла с Android 11, уже 50 смартфонов китайской компании получили свежую версию «зелёного робота».

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Для удобства пойдём по семействам. Android 11 вместе с фирменной прошивкой MIUI 12 уже доступна для моделей Xiaomi Mi 9. Обновление получили флагманы Xiaomi Mi 9, Mi 9 Transparent Edition и Mi 9 Pro 5G, а также середняки Mi 9 Lite и Mi 9 SE. А вот модели Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro пока что остаются на операционной системе Android 10.

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Флагманское семейство нового поколения обновилось до Android 11 в полном составе, включая модель Mi 10i со 108-мегапиксельной основной камерой, которая была анонсирована в прошлом месяце. Помимо неё свежей версией операционной системы от Google обзавелись флагманы Xiaomi Mi 10, Mi 10 Ultra, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T и Mi 10T Pro. К слову, последние две модели уже получили Android 11 и в России. Десятая серия также включает середняков Xiaomi Mi 10 Lite, Mi 10T Lite и Mi 10 Youth Edition.

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В 2019 году китайская компания анонсировала линейку Mi CC, но оперативно закрыла её сразу после первого поколения. В её составе есть модели Xiaomi Mi CC9e, Mi CC9, Mi CC9 Meitu, Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium Edition. Последние две в Европе появились как Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro соответственно. Это первый в мире смартфоны со 108-мегапиксельным блоком в основной камере. Все они тоже перешли на Android 11. Модели Mi Note 10/10 Pro получили обновление лишь пару дней назад.

Линейка Redmi K также обновилась в полном составе до свежей версии программного обеспечения. Операционная система от Google стала доступна для одиннадцати смартфонов Redmi K20 и Redmi K30. Напомним, в 20-й серии вышли стандартное издание, версия Pro и вариант Premium Edition, а в текущем поколении мы увидели сразу восемь смартфонов. В 2019 году представили Redmi K30 4G/5G, а вот 2020 году появились Redmi K30 5G, K30 5G Racing Edition, K30 Ultra, K30 Pro, K30 Pro Zoom Edition и K30S. Последняя модель на старте продаж стоила лишь 340 долларов, что сделало её самым дешёвым решением на Snapdragon 865 в мире.

Буквально на днях компания Xiaomi выпустила бета-версию программного обеспечения MIUI 12 для хита продаж Redmi Note 8. Версия Pro тоже уже получила операционную систему Android 11. До России пока очередь не дошла. Если говорить о новом поколении, апдейт уже доступен для Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 4G/5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Версия Pro с поддержкой сотовых сетей пятого поколения стоит 245 долларов и является самым дешёвым в мире телефоном со 108-мегапиксельной камерой.

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Также Android 11 обзавелись Redmi 10X 4G/5G, Redmi 10 Pro 5G и даже ультрабюджетники Redmi 9A/9AT. Кроме того, свежая ревизия операционной системы доступна для игровых смартфонов Black Shark 2/2 Pro, Black Shark 3/3 Pro, Black Shark 3S и для модели Xiaomi Mi A3, которая работает на стоковой версии ОС. Из устройств бренда POCO обновился только флагман POCO F2 Pro.