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Xiaomi Redmi K40 и Redmi K40 Pro показали на реальных фотографиях

Смартфоны будут представлены 25 февраля.
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Менее недели остаётся до анонса смартфонов Xiaomi Redmi K40 и Redmi K40 Pro. Обе модели будут представлены в следующий четверг, 25 февраля. В преддверии презентации на просторах всемирной паутины были опубликованы реальные фотографии грядущих новинок, а китайская компания показала очередной официальный тизер.

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«Живые» снимки подтверждают, что Xiaomi Redmi K40 от версии Pro отличаться внешне не будет, и демонстрируют относительно тонкие дисплейные рамки в смартфонах. Ранее китайская компания обещала ультракомпактный вырез под селфи-камеру. На фотографиях можем видеть, что диаметр селфи-модуля оказался меньшим, чем ширина отступа вверху. Но нужно понимать, что размер сенсора влияет на качество снимков.

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Современные смартфоны отличаются внешне друг от друга в первую очередь дизайном основной камеры. Китайская компания опубликовала официальный тизер, которым раскрыла внешний облик площадки. Можем видеть на постере, что блок исполнен в стиле Xiaomi Mi 11. Больших модулей у Redmi K40 и Redmi K40 Pro будет тоже два. Между ними располагается лазерный автофокус и компактный сенсор для макросъёмки или анализа глубины резкости.

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По предварительной информации, Redmi K40 будет оборудован 64-мегапиксельным главным сенсором, а версия Pro получит 108-мегапиксельный датчик изображения. Характеристики других модулей пока что не уточняются. На камере отличия не заканчиваются. В Xiaomi Redmi K40 Pro мы увидим 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888, а стандартное издание будет оборудовано 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 870.

Обе модели получат панель Super AMOLED E4 производства компании Samsung. Под дисплеем расположится сканер отпечатков пальцев. Частота обновления изображения составит 120 Гц, а разрешение – 1080p по меньшей стороне. Также из общего нужно отметить наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой, поддержку технологии Near Field Communication, стереодинамики и операционную систему Android 11 с прошивкой MIUI 12.

Xiaomi Redmi K40 Pro станет самым дешёвым решением на рынке с чипсетом Snapdragon 888. Цена стартует с отметки 465 долларов. Redmi K40 не сможет отобрать у Motorola Edge S звание самого доступного смартфона на Snapdragon 870, поскольку будет стоить от 410 долларов. В то же время модель американского бренда обойдётся минимум в 310 долларов.

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