Стали известны характеристики Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max
Сегодня мы писали о смартфоне Redmi Note 10. Как оказалось, 4 марта китайская компания Xiaomi представит не четыре модели, а только три. Вместе со стандартным изданием нас ждут версия Pro с поддержкой 4G и вариант Pro Max с возможностью работы в сетях пятого поколения.
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Xiaomi Redmi Note 10 Pro получит 8-нанометровый чипсет Snapdragon 732G. Эта же однокристальная система используется в POCO X3 NFC. Мобильный процессор будет работать в паре с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель будет рассчитан на хранение 64 ГБ или 128 ГБ информации.
В смартфоне будет установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. В состав основной камеры точно войдёт 64-мегапиксельный датчик изображения. Сколько всего оптических модулей будет установлено в грядущей новинке, пока что не уточняется. В версиях Pro двух предыдущих поколений используются Quad-камеры.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max станет единственной моделью нового поколения, которая получит поддержку сотовой связи 5G. Аппаратная платформа будет строиться вокруг 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 768G. Это не самая известная мобильная платформа. Она дебютировала весной прошлого года в Redmi K30 5G Racing Edition и больше не появилась ни в одном смартфоне.
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Ёмкость встроенной батареи у версии Pro Max составит 5050 мА*ч. Грядущая новинка получит 6/8 ГБ оперативной, 64/128 ГБ постоянной памяти и может стать одной из самых доступных моделей в мире со 108-мегапиксельной основной камерой. На данный момент такой является Redmi Note 9 Pro 5G на Snapdragon 750G. Цена составляет в Китае 245 долларов в начальной конфигурации.
Оба смартфона получат поддержку NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и операционную систему Android 11 с прошивкой MIUI 12. Также из общего отметим выход под наушники и жидкокристаллический Full HD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположится на правом торце. В продажу грядущие новинки поступят в расцветках Gradient Bronze, Vintage Bronze, Glacier Blue, Dark Night и Onyx Gray.
В завершение добавим, что в прошлом году компания Xiaomi выпустила Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Последняя до российского рынка не добралась. А вот обычный вариант Pro официально продаётся в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти по цене 23 990 рублей. Он комплектуется 60-герцевым дисплеем IPS, основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, фронталкой на 16 Мп, процессором Snapdragon 720G, NFC и аккумулятором на 5020 мА*ч.
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